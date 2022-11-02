東京手信2022｜羽田機場Last minute掃貨！12大必買推介！鎌倉焦糖半月／金箔長崎蛋糕／N.Y.C.SAND焦糖三明治餅乾／東京限定炸仙貝

日本開關，加上「0+3」入境檢疫安排，很多人都急不及待出發旅行，而東京就是不少人的首選目的地。闊別 3 年，東京新開的景點、cafe、outlet 早已排滿行程，買手信自然是 last minute 在機場掃貨最慳時間！像羽田機場有多款精緻高質的東京手信選擇，例如 S'MORE 燒棉花糖撻、可愛飛機造型金箔蛋糕、皇室御用虎屋小羊羹……全部好吃不失禮！不少品牌還推出機場限定口味，在這裏才買到！編輯部為大家 best pick 12 款最人氣的東京手信，就算是送 Tokyo Banana，也可以選日本人推薦的新口味！

// 穩陣無買錯系列 //

東京手信必掃推介01｜東京香蕉 小熊蜂蜜香蕉蛋糕

大家對東京香蕉（Tokyo Banana）一定不陌生，品牌主打不同口味的香蕉蛋糕，而這款小熊蜂蜜香蕉蛋糕就是羽田機場的限定款式，以「從羽田機場飛向天空，母子熊的蜂蜜航空」為主題，蛋糕外層印住可愛熊仔，內餡則是香蕉奶黃忌廉配搭濃郁的蜂蜜，味道香甜，大受日本人歡迎！

價錢：4 件裝 615 日元／8 件 1,188 日元／12 件 1,782 日元

地點：第 1 航廈 2 樓特選和菓子館、第 2 航廈 2 樓東京食賓館 時計台 3 番前

東京手信必掃推介02｜S'MORE 燒棉花糖撻

S'MORE 的烤棉花糖撻也是人氣東京手信之一，單計在羽田機場禮品店 ANA FESTA 已是銷量 No.1。酥脆撻皮上塗了一層烤過的朱古力，加上棉花糖放入焗爐烤成金黃色，配埋比利時朱古力，邪惡但滋味。食法也有兩種，若直接享用，可以吃出棉花糖微黏帶有彈性的口感；喜歡入口即溶口感的話，推薦把棉花糖撻放進微波爐加熱 5 秒，即有半融拉絲的效果。

價錢：4 件 702 日元／8 件 1,296 日元

地點：ANA FESTA

東京手信必掃推介03｜叶匠寿庵 銅鑼燒羽雲

具 64 年歷史的和菓子名店「叶匠寿庵」來自滋賀縣大津市，分店遍佈東京、大阪、京都、札幌等地。必試銅鑼燒「羽雲」，用上飽滿的北海道紅豆製作香甜豆沙餡，夾在煎餅當中，半折形狀有如雲朵般，有別於一般銅鑼燒的外型，吃起來口感更是輕盈柔軟，只能於羽田機場買到。

價錢：1 個 216 日元 / 5 個 1,080 日元 / 10 個 2,160 日元

地點：第 1 航廈 2 樓特選和菓子館、第 2 航廈 2 樓東京食賓館 時計台 3 番前

東京手信必掃推介04｜鎌倉五郎總店 鎌倉焦糖半月

這款半月形餅乾可說是鎌倉名物，酥脆的外層夾住香滑忌廉夾心，簡單又美味。除了抹茶和紅豆口味，於羽田機場還可以找到限定口味—焦糖半月，改用焦糖忌廉之餘，連餅乾亦以焦糖及杏仁果碎片特別烤製，口感豐富。

價錢：6 個 648 日元

地點：第 1 航廈 2 樓特選和菓子館、第 2 航廈 2 樓東京食賓館 時計台 3 番前

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