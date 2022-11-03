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03/11/2022

出發前必睇！香港機場推「登機易」自助登機服務！4 Steps輕鬆出境！由Check-in至登機，出示一次護照就得？

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Text: Christy Yiu Photo: 機管局影片截圖

　　「0+3」實施已有一個月多，大家預備好出發去旅行了嗎？闊別幾年，香港機場也早已煥然一新，除了有新打卡位，亦有新系統！香港國際機場早前推出了「登機易」自助登機服務，由櫃檯至登機，大家只需出示一次護照，超方便！編輯部為大家整理好「登機易」的使用方法，出發前先做好準備！

 

【登機易使用方法】1. 智能登記櫃檯

 

　　年滿11歲的香港居民，可以香港特區護照、香港特區簽證身份證或回鄉證自助辦理出境，系列會列印出登機證以及託運行李標籤。

 

 

【登機易使用方法】2. 自助行李託運

 

　　完成登記後，大家可以走至自助行李託運櫃檯，只需於鏡頭前掃描容貌，核實身分後就可以按照屏幕顯示的指示，辦理行李託運手續。

 

 

【登機易使用方法】3. 自助保安閘口

 

　　離境時，同樣只需於自助保安閘口鏡頭前掃描容貌，核實身分後便可進入機場禁區登機，無須再次出示身分證明文件或登機證。

 

 

【登機易使用方法】4. 自助登機閘口

 

　　離港登機閘口亦設有自助登機設施，大家同樣只需於自助登機閘口鏡頭前掃描容貌，核實身分後即可輕鬆登機！

 

 

「登機易」詳細使用方法：

 

 

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