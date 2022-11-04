  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
我家私房菜Foodie What’s OnShopping What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

04/11/2022

秋天就是要行山！綠惜地球8條大嶼山郊遊路線推介：一次去晒15大景點／大東山睇芒草打卡／3個鐘行完嶼東

#愉景灣 #綠惜地球 #行山 #行山郊遊 #秋天 #大澳 #郊遊路線推介 #行大嶼惜大嶼 #大嶼山 #東涌 #沙螺灣村 #東梅古道 #昂坪 #赤鱲角 #貝澳 #聖母神樂院 #水牛 #白芒 #伯公坳 #郊遊路線 #紅樹林 #週末好去處 #周末好去處 #郊遊 #淡水濕地 #心經簡林 #法門古道 #梅窩 #天壇大佛 #寶蓮襌寺 #無痕山林 #石壁 #大東山 #郊遊路線推薦 #芒草2022 #芒草
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Christy Yiu Photo: 「行大嶼，惜大嶼」網上截圖

　　秋風起，又是行山郊遊的好日子！說到行山，不少人都會喜歡到大嶼山走走，欣賞大自然美景。走厭了平日的路線？編輯有好推介！綠惜地球最近就推出了「行大嶼，惜大嶼」山徑故事線上地圖，當中介紹了8條「行大嶼，惜大嶼」郊遊路線，當中涵蓋東涌、大澳、愉景灣、梅窩、貝澳等人氣景點，不論是一家大小的親子遊、還是喜愛挑戰難度的老手，都有選擇。

 

　　大嶼山山徑資源豐富，除了有獨特的鄉村文化歷史，亦有自然生態、地貌、風景等，是香港的行山熱點之一。「行大嶼，惜大嶼」透過線上故事地圖對比大嶼山新舊照片，讓大家在行山的同時細味島上歷史和變遷，同時推廣「無痕山林」的郊遊概念，即睇路線簡介！

 

【行大嶼，惜大嶼郊遊路線】1. 東澳今昔：遊走東涌大澳15大景點

 

　　路線由東涌開始，途經馬灣涌小漁村、東涌炮台、東涌侯王古廟、侯王橋、東涌河口、䃟頭、玫瑰園計劃、沙螺灣大樟樹、深屈灣、嶼北界碑、大澳水鄉棚屋、大澳關帝古廟、大涌橋橫水渡、鹽田遺址以及大澳蝦醬廠等15大景點，由特色棚屋、法定古蹟、鹽田等都可一次過行晒！

 

東涌炮台的新舊對比

馬灣涌小漁村

大澳水鄉棚屋

 

路線：東涌 > 赤鱲角 > 沙螺灣村 > 大澳

總長：10.8公里

中途撤退點：沙螺灣渡輪碼頭

路程：約5小時

 

去程交通：新大嶼山巴士38號／富裕小輪

回程交通：新大嶼山巴士1號或11號／富裕小輪

 

詳情：按此

 

【行大嶼，惜大嶼郊遊路線】2. 嶼東靜靜走：3個鐘行完！短途遠足啱晒！

 

　　由大嶼山愉景灣作為起點，途經稔樹灣、聖母神樂院、神樂院牧場以及5大嶼東小島，最後走至銀礦灣泳灘以及梅窩作行程總結，是眾多路線中較短的一條，適合喜歡短途遠足的朋友。值得一提的是，聖母神樂院旁的「苦路」有十四個十字架被釘在樹上，以供教徒「拜苦路」，紀念耶穌受難，大家經過時不妨留意一下。

 

聖母神樂院的新舊對比

稔樹灣

神樂院牧場

 

路線：聖母神樂院 >嶼東小島

總長：6.2公里

中途撤退點：沒有

路程：約3小時

 

去程交通：愉景灣巴士DB01R或DB03R號／乘搭來往中環的渡輪

回程交通：新大嶼山巴士3M號／乘搭來往中環的渡輪

 

詳情：按此

 

下頁睇貝澳+昂坪短途路線！

 

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#愉景灣 #綠惜地球 #行山 #行山郊遊 #秋天 #大澳 #郊遊路線推介 #行大嶼惜大嶼 #大嶼山 #東涌 #沙螺灣村 #東梅古道 #昂坪 #赤鱲角 #貝澳 #聖母神樂院 #水牛 #白芒 #伯公坳 #郊遊路線 #紅樹林 #週末好去處 #周末好去處 #郊遊 #淡水濕地 #心經簡林 #法門古道 #梅窩 #天壇大佛 #寶蓮襌寺 #無痕山林 #石壁 #大東山 #郊遊路線推薦 #芒草2022 #芒草

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

「吾港吾知」懷舊美食夜——長知識的歡樂晚宴

etnet.com.hk