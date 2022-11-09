  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
我家私房菜Foodie What’s OnShopping What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

09/11/2022

東京必去7大新景點！羽田機場新mall連24小時溫泉／澀谷最高觀景台賞富士山／銀座甜品街

#富士山 #日本 #東京 #HanedaAirportGarden #淺草 #深谷花園PREMIUMOUTLET #橫濱空中纜車 #橫濱 #羽田機場 #澀谷 #銀座 #SHIBUYASKY #無印良品500 #500円店 #無印良品 #淺草橫町 #和服 #美食街 #GINZASWEETSMARCH #甜品街 #琦玉縣
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Louise Yuen

　　終於可以「返鄉下」！人人都爭住買機票飛東京，行逛闊別 3 年的淺草澀谷銀座，一次過補回歎壽司、浸溫泉、盡情 shopping 的時光。疫情期間，不只世界變了樣，東京亦開設了不少新景點，像東京近郊的深谷花園 PREMIUM OUTLET 剛在 10 月開幕，銀座又新開了一條人氣甜品街，澀谷最高的無邊際觀景台還可以俯瞰東京全景加富士山，未計將於羽田機場插旗的新 mall 連 24 小時溫泉⋯⋯所以話，東京怎會令人失望呢。

 

東京新景點 01｜羽田機場全新綜合旅遊區 Haneda Airport Garden

 

　　開在東京羽田機場旁邊的全新綜合旅遊區 Haneda Airport Garden，樓高 12 層，集大型商場、天然溫泉和酒店於一身，1 至 2 樓有藥粧、服飾、雜貨店、餐廳等 90 間店舖進駐，當中還設主打日本文化的「羽田参道」商店街，賣各式各樣的可愛小物、家品雜貨，讓大家上機前把握最後機會選購小手信

 

Haneda Airport Garden 預計在 2023 年 1 月全面開放。

藥粧、服飾、雜貨店、餐廳等 90 間店舖將進駐 Haneda Airport Garden 的大型商場。

 

　　頂樓的泉天空の湯也是必去 check point，日本首個機場露天溫泉，面積有成 2,000 平方米，不只 24 小時開放，重點是泡在露天風呂還可以看著飛機升降和遠眺富士山，景色一流，入場費也不過 4,800 日圓（約 257 港元）。場內亦有室內浴池、岩盤浴、桑拿房、休息室等設施，就算坐夜機到東京，一下機已經能歎住溫泉一洗疲勞。其他樓層則由 Villafontaine Premier 和 Villafontaine Grand 2 間酒店主理，提供 1,717 間房，打造日本最大的機場酒店，相信 12 月底開幕後將成為東京新熱點。

 

於 12 月 21 日率先開幕的泉天空の湯除了露天風呂，還設有 4 種內湯、3 種岩盤浴及桑拿。

 

Haneda Airport Garden

地址：羽田機場第 3 航廈站旁

詳情：https://tokyo-haneda.com/enjoy/haneda_global_wings/index.html

 

下一頁：東京近郊新 outlet

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#富士山 #日本 #東京 #HanedaAirportGarden #淺草 #深谷花園PREMIUMOUTLET #橫濱空中纜車 #橫濱 #羽田機場 #澀谷 #銀座 #SHIBUYASKY #無印良品500 #500円店 #無印良品 #淺草橫町 #和服 #美食街 #GINZASWEETSMARCH #甜品街 #琦玉縣

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk