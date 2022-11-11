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11/11/2022

平機票攻略｜原來每星期這一天買機票最貴？星期幾出發最抵？邊段時間航班最易被取消？Expedia 4大買機票貼士！

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Text: Christy Yiu

 

　　疫情至今已差不多3年，隨著各國放寬旅遊限制，大家終於有得去旅行！近日機票價格回落，相信大家已開始為來年的旅遊大計作準備，而Expedia目前就發布了最新的《2023航空旅遊秘訣》，當中更提供了4大訂機票tips！

 

　　Expedia指，今年年底的載客量將比第三季末（9 月份）升近三倍1；而由香港出發的長途航班亦預計將於年底回復至近疫情前平均水平的7成，短途航班則可以達到疫前平均水平的5成，大家恢復外遊常態指日可待！去旅行除了要去得開心，亦要去得精明！Expedia於報告為大家分享了最新旅遊必備小秘訣，想買到最平最優惠的機票，大家記得參考以下4大要點！

 

（圖片來源：unsplash）

 

【平機票攻略】1. 星期日買機票最好？

 

　　報告指，旅客在星期日預訂國際航班機票，平均可以比星期五（票價最高的日子）節省23%；大家在計劃行程時不妨留意一下！

 

【平機票攻略】2. 盡早預訂！

 

　　比起出發前六星期內才預訂機票，提前至少六個月前預訂國際航班，平均節省65%！在目前機票供不應求的情況下，必勝要訣就是盡早預訂，提前把握優惠價錢！

 

【平機票攻略】3. 航班要揀9點後？

 

　　Expedia指，根據年初至今的航班狀態數據，於03:00至09:00之間從香港國際機場起飛的航班比其他日間時段出發的航班更大機會被取消，所以大家宜盡量選擇9點後的航班。

 

【平機票攻略】4. 星期二出發最抵！

 

　　對比星期六（票價最高的日子）出發，在星期二出發平均可節省10％！此外，星期四比星期六出發亦可慳 8%，亦值得一試。

 

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