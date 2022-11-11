42個官方露營地點11.17重開！6大免費靚景露營地推介：望海景星星／設洗手間／大型浴室齊晒！邊啲落車5分鐘去到？（附官方營地名單）

關閉超過 2 年的官方露營營地終於重開喇！政府近日宣布進一步放寬防疫措施，當中漁護署轄下的 41 個郊野公園露營地點和康文署轄下的貝澳營地將於下星期四（17 日）起重新開放。趁住好天氣兼正值獅子座流星雨高峰，下個周末一於走入山林去趟野外露營，好好吸收森林芳多精和放鬆一下，以下 6 大靚景露營地點推介，兼一次過睇官方營地名單！

01 灣仔南營地

若是露營新手，推薦位於西貢西郊野公園的灣仔南營地，由黃石碼頭乘坐往灣仔半島的渡輪，只需約 20 分鐘便直達營地。這裏有一片廣闊大草地，可容納超過 50 個營位，望出去就是大灘海，遠眺塔門及高流灣，景色一流，晚上還可以欣賞滿天繁星的美景！而且營地設施齊全，有齊大型浴室、洗手間及燒烤爐，一次過解決新手最擔心的衛生和水源問題，難怪經常爆滿。建議提早前來紮營安頓，或者轉場至附近的灣仔西營地大草原，享受遠離鬧市的寧靜時刻。

灣仔南營地

地點：灣仔半島南，西貢西郊野公園

設施：大型浴室、洗手間、燒烤爐、涼亭等

水源：水喉

交通：星期六、日或公眾假期可於西貢市巴士總站乘 94 號或由鑽石山巴士總站乘 96R 號往黃石碼頭，在黃石碼頭總站下車。再轉乘由黃石碼頭往灣仔半島渡輪

02 黃石營地

若嫌坐船前往灣仔南營地不夠方便，同樣位於西貢的黃石營地正正就在黃石巴士總站對上，背山面海，可以眺望高流灣、塔門、東心淇、大灘海，對住無敵海景露營 BBQ 零舍寫意，入黑後也能觀星賞月。雖然不設浴室設施，但黃石營地亦有標準洗手間、燒烤爐和涼亭，唯一要留意是黃石營地屬小型露營場，營位不多於 20 個。

黃石營地

地點：黃石，西貢東郊野公園

設施：標準洗手間、燒烤爐、涼亭等

水源：水喉

交通：由西貢市巴士總站乘 94 號或假日及公眾假期由鑽石山巴士總站乘 96R 號往黃石碼頭巴士，在總站下車。沿巴士站旁跟隨指示牌上行，步行約 5 分鐘

03 荃錦營地

荃錦營地位於大欖郊野公園內，鄰近荃錦郊野公園管理站，離「大帽山郊野公園」巴士站只有5 分鐘步程，位置方便。營地被一片綠林包圍，環境清幽，又能俯瞰荃灣及青馬一帶景色，有齊洗手間、燒烤爐和水源，深受露營友歡迎。

漁護署最近也在大欖郊野公園荃錦營地率先推行首個營地預訂系統先導計劃，透過網上系統「郊野營人」（按此）可提前預訂場內的 37 個營位，每個營位均附有 1 個平台、1 套具燒烤爐及可供煮食爐具使用的枱櫈。漁護署近日開始接受預約，不過目前所見，12 月中前所有開放預約的周末已經全部額滿，只餘下極少量平日位，非常搶手。

荃錦地營

地點：荃錦，大欖郊野公園

設施：流動廁所、燒烤爐、污水穴等

水源：水喉

交通：於荃灣如心廣場巴士總站或荃灣港鐵站上蓋巴士站乘搭 51 號往上村巴士，於「大帽山郊野公園」站下車，步行約 5 分鐘

營地預訂傳送門：www.camping.gov.hk/tc/index.php

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