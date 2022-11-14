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14/11/2022

運動及健康博覽2022｜周五開幕！5大專區率先睇：UTAH LEE教街舞／各式瑜伽體驗／亞洲首個HYROX體能耐力賽（附門票詳情）

#健身 #健康 #體能訓練 #香港運動及健康博覽2022 #瑜伽體驗 #RENATION #FUZE by PURE Fitness #亞洲國際博覽館 #F45 Tsim Sha Tsui #香港運動及健康博覽 #運動 #週末好去處 #吃喝玩樂 #KIBO #周末好去處 #Utah Lee #亞博 #Caelum Greene #Piloxing #Victor Chau #Lane Eight #拳擊 #OCA #普拉提 #Green Common #Nike #Joey Tang #Siena T #Puma #HYROX體能耐力賽 #貝安琪 #Ankie Beilke #瑜伽
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Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　自疫情後，不少人都提倡健康生活，除了從飲食上入手，愈來愈多人都開始走進健身室做運動！想了解更多運動資訊？機會嚟啦！首屆香港運動及健康博覽將於11月18日起一連三日於亞洲國際博覽館舉行，會場將設5大專區，體能訓練、瑜伽體驗、休閒專區等全部有齊！距離博覽開幕還有數天時間，編輯部率先帶大家預覽各大專區，即睇！

 

【香港運動及健康博覽2022】1. NTC體能專區：HIIT、尊巴舞、普拉提拳擊齊晒！

 

　　想減肥瘦身，相信大家都會由高強度間歇訓練（HIIT）做起。NTC體能專區每日將會邀請Nike星級健身教練主持訓練課堂，帶大家進行HIIT、瑜伽及系統性的訓練，即使是健身新手，也不用擔心！專區同時設有其他課程如舞蹈、尊巴舞（Zumba）、動物流（Animal Flow）以及由普拉提與拳擊元素結合的「Piloxing」等，當中更有星級導師UTAH LEE教大家街頭舞蹈，總有一樣你會喜歡！

 

 

【香港運動及健康博覽2022】2. 國泰瑜伽舞台：各式瑜伽體驗，陣容鼎盛！

 

　　瑜伽絕對是近年最受歡迎的運動之一！國泰瑜伽舞台由專業團隊策劃，提供各式瑜伽體驗，包括哈達瑜伽、力量瑜伽和流瑜伽！當中瑜伽導師更是陣容鼎盛，除了有瑜伽大師Master Kamal，亦有Victor Chau、Siena T、Joey Tang及貝安琪（Ankie Beilke）等，各導師將以深入淺出的教學方法，令大家由瑜伽小薯變成達人！

 

 

【香港運動及健康博覽2022】3. HYROX 體能耐力賽：亞洲首次舉辦！8公里+8個健身訓練比賽

 

　　「HYROX體能耐力賽」可說是這次運動及健康博覽的亮點之處！HYROX體能耐力賽是來自德國的全球最大型的體能耐力賽，並將會在全球14個國家舉辦，當中香港便是亞洲首個舉辦HYROX賽事的地區！HYROX 體能耐力賽包括1公里跑步，完成每公里後緊接著功能性健身訓練，重複8次；參賽者將共跑 8 公里，完成8個不同的功能性訓練，少啲體能都唔得！

 

 

【香港運動及健康博覽2022】4. 生活休閒博覽：雲集過百運動品牌

 

　　除了各種運動健身體驗區，同場亦有生活休閒博覽展區，當中將有100多個與運動健康相關品牌如Nike、Puma、Green Common、Lane Eight等參與；亦有本地品牌如OCA、KIBO和Caelum Greene等，有興趣的大家絕不能錯過！

 

 

【香港運動及健康博覽2022】5. 運動大本營：最top教練分享健身資訊！

 

　　在運動大本營，大家有機會與來自香港最top的教練對話和交流，當中FUZE by PURE Fitness、F45 Tsim Sha Tsui、和新開幕的RENATION亦將進駐運動大本營，和大家分享健身資訊，以及追求健康生活態度！

 

 

香港運動及健康博覽2022

日期：2022年11月18至20日 （星期五至星期日）

 

開放時間：

11月18日：下午1時至晚上8時

11月19日：上午10時至晚上8時

11月20日：上午10時至晚上7時

 

地點：亞洲國際博覽館

 

特選門票：$100（11月18日）｜$180（11月19至20日）
（含：香港運動及健康博覽一日標準門票、觀賞HYROX 賽事、國泰瑜伽舞台及NTC體能專區入場通行證、2堂優先報名課堂、限定禮物包）

 

標準門票：$10（11月18日）｜$30（11月19至20日）
（含：香港運動及健康博覽一日標準門票、觀賞HYROX賽事）

 

購票網站 : 按此

 

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