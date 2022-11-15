將軍澳好去處｜將藍隧道落實12.11開通！ 將軍澳隧道變免費！全新跨灣大橋設觀景台＋單車徑，景觀有幾正？

將軍澳隧道向來是來往將軍澳和東九龍市區的必經路線，每到繁忙時間更逃不過塞車的命運，幸好早前興建得如火如荼的「將軍澳－藍田隧道」及連接隧道的將軍澳跨灣大橋已落實於 12 月 11 日正式通車，開通後預計有助分散車流，同時將藍隧道及將軍澳隧道更可豁免收費，對駕駛人士絕對是一大福音。另外跨灣大橋更集行車道、單車徑和行人路於一身，站在觀景台還能欣賞將軍澳灣和東邊水道的景色，以後又多個將軍澳好去處。

跨灣連接路全長約 1.8 公里，其中約 1 公里為海上高架橋，連接將藍隧道與日出康城旁的環保大道。

將藍隧道、將軍澳隧道變免費

全長約 3.8 公里的將藍隧道，東面接駁跨灣連接路和寶順路，西面則連接東區海底隧道、觀塘茶果嶺道和興建中的 T2 主幹路，運輸及物流局預計開通後有助分散車流，早上繁忙時段往來日出康城及觀塘市中心更能節省最多約 20 分鐘車程。最吸引是從通車當日起，將藍隧道及將軍澳隧道均獲豁免收費，可以免費過隧道往返將軍澳！

將藍隧道東面入口位置和將軍澳交匯處

海上高架橋設觀景台 組成5公里沿海單車徑

值得一提，連接將藍隧道與日出康城旁環保大道的跨灣連接路，是香港首條同時具備行車道、單車徑和行人路的海上高架橋，全長約 1.8 公里，不單止設觀景台，讓大家細賞將軍澳灣、東邊水道的景色，這條海上高架橋更會連接將軍澳海濱單車徑，組成全長 5 公里的沿海環迴單車徑，下次單車遊不妨考慮這條全新的海邊單車路線！

海上高架橋將連接將軍澳海濱單車徑，組成全長 5 公里的沿海環迴單車徑。

跨灣連接路是香港首條同時具備行車道、單車徑及行人路的海上高架橋，橋上亦設有觀景台，可欣賞將軍澳灣及東邊水道的美景。