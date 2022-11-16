  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
我家私房菜Foodie What’s OnShopping What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

16/11/2022

東京迪士尼攻略2022｜唔使排長龍大法！用迪士尼官方APP搶快證＋預約遊樂設施、餐廳 ，5大超實用功能教學公開

#東京 #餐廳 #實用app #音樂表演 #東京迪士尼 #fastpass #日本 #美女與野獸 #迪士尼海洋 #樂園 #東京迪士尼樂園 #樂園攻略 #迪士尼 #快速通行證
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Louise Yuen

　　東京迪士尼是日本旅行的必去景點，近年開設以《美女與野獸》為主題的新幻想世界（New Fantasyland）園區、主打《大英雄聯盟》（Baymax）的全新機動遊戲區域已經大受歡迎，迪士尼海洋明年還有新園區 Fantasy Springs 和酒店落成開幕，每隔一段時間前來都有新驚喜。東京迪士尼的 to-do list 太長，想在有限時間內玩到最多遊樂設施，一定要用東京迪士尼度假區官方 App「Disney Resort」，一 App 有齊預約遊樂設施、餐廳和購買快速通關 pass 的功能，省卻排隊玩遊戲和等餐廳的時間，超方便！

 

東京迪士尼官方App有咩用？

 

　　東京迪士尼官方 App「Disney Resort」目前提供日文及英文版本（購票功能只限日文版），不只有齊東京迪士尼樂園和迪士尼海洋（Tokyo DisneySea）兩大園區的地圖、設施排隊等候時間和巡遊時間表，還可以領取 Standby Pass、Disney Premier Access 和 Entry Request 通行証，為大家節省時間玩更多設施。

 

　　入場前，建議大家預先下載 App，並註冊一個 Disney Account，只需填寫姓名、出生日期、電郵等個人資料即完成登記，之後預約遊樂設施、餐廳、購買快速通行 pass 統統也會用到。

 

Disney Resort

傳送門：Apple StoreGoogle Play

 

 

下一頁：開group、搶快速通行証必學功能

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#東京 #餐廳 #實用app #音樂表演 #東京迪士尼 #fastpass #日本 #美女與野獸 #迪士尼海洋 #樂園 #東京迪士尼樂園 #樂園攻略 #迪士尼 #快速通行證

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk