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17/11/2022

新南丫島北角碼頭正式啟用！來往香港仔、南丫島更方便！欄杆有特別心思設計？新設Wi-Fi+飲水機+USB充電點

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Text: Sammy Leung

　　不少人假日都會去遠離城市的地方散心，所以長洲、南丫島、坪洲等地成為大家假日好去處。最近，南丫島北角碼頭已經完成了改善工程並正式啟用，大家以後要去南丫島就會更加方便。

 

　　位於南丫島北面的舊北角碼頭由村民集資興建而成，曾在70年代及90年代重建，多數使用者為北角舊村、北角新村的村民及遊客。但舊北角碼頭只有一個很少的船隻靠泊位置讓乘客上落，船隻靠泊後十分易受海面風浪影響。

 

南丫島北角碼頭已經完成了改善工程並正式啟用（圖片來源：土木工程拓展處）

 

　　土木工程拓展處早前已完成了「重建南丫島北角碼頭工程」，現時為1條往來香港仔及榕樹灣的渡輪中途站。重建後的新南丫島北角碼頭設有2個更長的靠泊位及減浪板，讓渡輪側靠泊岸時提升穩定性，減少受海面風浪影響。

 

重建後的新南丫島北角碼頭（圖片來源：土木工程拓展處）

重建後的新南丫島北角碼頭（圖片來源：土木工程拓展處）

 

　　另外，南丫島北角碼頭有不少配套設施，包括：碼頭上蓋、太陽能發電板、斜道、Wi-Fi 和飲水機等，這些都讓碼頭使用者更加方便及舒適。看到碼頭的欄杆更會發現小小心思，因為欄杆特別設計成代表南丫島的「丫」字。

 

碼頭的欄杆特別設計成代表南丫島的「丫」字（圖片來源：土木工程拓展處）

飲水機（圖片來源：土木工程拓展處）

USB充電點（圖片來源: 土木工程拓展處）

 

　　南丫島北角碼頭附近有南丫島家樂徑，可以通往燈塔、北角山、南丫風采發電站風車等，十分適合大家去打卡。

 

南丫島家樂徑（圖片來源：土木工程拓展處）

南丫風采發電站風車（圖片來源：土木工程拓展處）

 

 

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