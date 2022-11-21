金馬獎2022｜黃秋生、張艾嘉封影帝影后！港產片《窄路微塵》獲原創音樂獎！一文睇晒頒獎禮3大亮點＋完整得獎名單

金馬獎2022得獎名單出爐啦！第59屆金馬獎頒獎典禮上周六（11月19日）圓滿落幕，多部香港電影包括《白日青春》、《燈火闌珊》、《窄路微塵》、《智齒》均獲得好成績，其中《智齒》更抱走4獎榮登大贏家！至於備受矚目的「最佳男／女主角」獎項，則分別由黃秋生和張艾嘉奪得；前者憑《白日青春》首奪金馬影帝，後者以《燈火闌珊》第三度問鼎影后寶座！

【金馬獎2022】頒獎典禮3大亮點

1. 黃秋生首封金馬影帝憶亡母！

黃秋生從影近40年，曾三度獲得金馬獎最佳男配角，成為影史上該項目「獲獎最多、連霸兩屆」的紀錄人，卻總是與金馬獎影帝失之交臂！今次他憑《白日青春》第三度角逐「最佳男主角」，終於如願以償地獲封影帝！黃秋生上台領獎時，還不忘帶上與他在戲中情同父子的小演員林諾（Sahal Zaman）一起上台，感性致辭：「我等了這個金馬男主角好多年，我最想告訴我媽媽我做到了，但我媽媽已經不在了……」然後他低頭望向正在流淚的林諾，半搞笑地說：「我們一起哭好嗎？」

黃秋生在《白日青春》中飾演一個脾氣暴躁的計程車司機「陳白日」，偶然認識了涉入黑幫的巴基斯坦裔難民男孩「哈山」（又名「莫青春」），決定協助他展開偷渡逃亡之旅。

（《白日青春》劇照）

2. 張艾嘉借霓虹燈講電影！

張艾嘉曾先後憑《我的爺爺》（1981年）、《最愛》（1986年）獲頒金馬影后，今次她以《燈火闌珊》大熱勇奪第59屆金馬獎影后，也是她睽違36年後拿下的第三座金馬影后！張艾嘉上台領獎時，全場鼓掌，及後她語帶哽咽地致辭：「這部戲是一個香港女導演（曾憲寧）的首部劇情片，我非常喜歡這個題材，因為我們講的是消失跟轉變。霓虹燈曾經是香港最燦爛的一個標誌，可是它被LED取代了。我也怕電影被小螢幕取代，我希望電影永遠永遠存在。」最後她把獎獻給媽媽，指母親已經95歲了，年輕時有演員夢，但當時不允許，把這份工作留給她了。

《燈火闌珊》講述中年寡婦美香（張艾嘉飾）為完成亡夫遺願，跟少年學徒學造霓虹燈牌，同時在記錄正在消失的香港霓虹燈產業。

（《燈火闌珊》劇照）

3. 《窄路微塵》獲最佳原創電影音樂獎！

《窄路微塵》因張繼聰、袁澧林分別獲提名金馬獎「最佳男／女主角」而為人所知，雖然最終男女主角獎落空，但去年憑《濁水漂流》提名最佳原創電影音樂及最佳原創電影歌曲的黃衍仁，卻成功擊敗其他對手贏得「最佳原創電影音樂」！黃衍仁上台領獎時表示：「上一年來不到我很後悔，但很幸運今天能拿到這個獎。」

《窄路微塵》以新冠疫情下的香港為背景，講述一班基層清潔工如何在生活困局下互相扶持。主辦單位形容「獲獎音樂以吉他為主體，簡單而充滿畫面感的器樂編制，為《窄路微塵》中遭受疫情衝擊的生活日常，鋪寫出晦暗裏的一絲微光」。

（《窄路微塵》劇照）

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