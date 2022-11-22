世界盃2022｜越位、炒芥蘭、泊大巴係乜意思？「期間限定球迷」必睇！一文學懂20個常見足球術語！（附賽程表）

2022世界盃開鑼！平時少睇波的你，如果想湊熱鬧陪（男／女）朋友「傾波經」，又怕對方恥笑你連「越位」、「炒芥蘭」都不懂，看不明白球場上到底發生過甚麼事，不如在觀看球賽前抽空惡補一下，了解球迷及「講波佬」經常講的足球術語，就不會跟他們雞同鴨講啦！

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【世界盃2022】足球術語1. 越位

一般來說，「攻擊方」的球員在接球時，不得比「防守方」的最後一個後衛更接近底線（即身處「越位位置」），以防止進攻球員一直在龍門附近等待隊友傳球來射門；一旦進攻球員在「越位位置」接球，即有可能被球證判罰「越位犯規」。為了更精確地判讀「越位」公平性，2022世界盃首次引進SAOT（半自動越位輔助系統）系統。

【世界盃2022】足球術語2. 炒芥蘭

兩位或以上足球員的腳碰撞在一起。亦有一說法是，對方球員的膝部或任何硬的地方，撞到自己大腿肌肉或筋位所做成的傷痛。

【世界盃2022】足球術語3. 帽子戲法

意思是同一球員在同一場攻入3球。「帽子戲法」一詞是從外國足球術語「Hat Trick」演變過來，據說是在以前的英國板球比賽中，當投球員連續3球擊中三柱門的橫木而導致擊球員出局後，裁判便會給這名投球員一頂帽子以作獎勵。

（圖源：unsplash）

【世界盃2022】足球術語4. 絕殺

即在比賽時間的終止槍響聲響起時，成功殺入球門得分。

【世界盃2022】足球術語5. 鋼門

形容守門員穩如泰山，甚少失波。

【世界盃2022】足球術語6. 角球

當「防守方」球員最後觸球而出了底線，或是守門員用手將「攻擊方」的射門擋出底線外，「攻擊方」便會得到角球。角球區位於足球場的四角，區內各豎角旗，所有角球必須在角球區內開出。

【世界盃2022】足球術語7. 任意球／自由球

亦即罰球。任意球／自由球分兩種，分別為「直接任意球／自由球」（踢球隊員可將球直接射入敵方球門得分）及「間接任意球／自由球」（踢球隊員必須把球傳給其他隊友踢或觸及，而不得直接射門得分）。

【世界盃2022】足球術語8. 插水

即是常見的假摔。有些球員為了獲得「任意球／自由球」、「十二碼」的發球機會，因而假裝被對手撞倒在地。

【世界盃2022】足球術語9. 大細龍門

「大門」為龍門，「細門」為守門員的胯下，「射入大細龍門」意指入球先是穿過守門員的胯下再入網。

【世界盃2022】足球術語10. 醫院波

即容易造成接應隊友受傷的傳球。

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