今日報名！旅發局「賞你住」加碼推3萬個名額！住宿期橫跨聖誕、新春！5大必住Staycation推薦︰新酒店全海景房/ 包自助晚餐/ 日系榻榻米房（附完整酒店名單+報名方法）

旅發局將於今天（29日）推出新一輪「賞你住」計劃，$500住宿折扣名額加碼至3萬個，參與酒店亦多達160間，為活動推出以來數目最多的一次。今次的「賞你住」酒店名單不只找到多間五星級名牌酒店如四季酒店、文華東方，就連今年才開幕的富麗敦海洋公園酒店、明怡美憬閣精選酒店也榜上有名，部分還提供水療服務回贈、包兩餐自助晚餐、房內觀賞免費自選電影等package。最吸引是住宿期更橫跨聖誕節及新春，一於在長假期去個兩日一夜staycation，為身心充電。即睇報名方法及5大必去「賞你住」酒店推薦。

新一輪「賞你住」將於11月29日11am開始，只要以推廣碼「HKstay」直接向酒店預訂，酒店確認後即可獲$500酒店住宿折扣。

用優惠碼訂酒店 住宿即減$500

新一輪「賞你住」玩法與之前一樣，只要在本地零售及餐飲實體店鋪消費滿$800，並儲起單據正本，由2022年11月29日上午11時開始，透過酒店提供的指定方法，即酒店電郵或網站，直接向參與酒店預訂價值$500或以上的一晚或連續兩晚住宿計劃。記得在電郵標題註明或輸入優惠碼「HKstay」，酒店確認預訂成功後，大家即可獲$500的酒店住宿折扣優惠。不過各間酒店的「賞你住」名額有限，先到先得。個別酒店住宿計劃設有不適用期，詳情請留意酒店官方網站。

賞你住酒店推薦01｜香港四季酒店︰Tastecation包早、晚兩餐

貴為五星級酒店，香港四季酒店不論是餐飲、設備及服務都一絲不苟又貼心，令不少住客讚口不絕。香港四季酒店今次為「賞你住」特別推出限定Tastecation套餐，不只可以入住全新豪華客房，還包雙人早餐及The Lounge的3道菜晚餐，讓大家以優惠價錢歎到五星級的staycation。

香港四季酒店—Tastecation

香港四季酒店

報名方法︰酒店系統

網址︰www.fourseasons.com/hongkong/landing-pages/events/staycation-delights/

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