  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
我家私房菜Foodie What’s OnShopping What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

29/11/2022

今日報名！旅發局「賞你住」加碼推3萬個名額！住宿期橫跨聖誕、新春！5大必住Staycation推薦︰新酒店全海景房/ 包自助晚餐/ 日系榻榻米房（附完整酒店名單+報名方法）

#旅發局 #賞你住 #聖誕節 #新年 #Staycation #新酒店 #酒店 #自助餐 #榻榻米 #四季酒店 #君悅酒店 #唯港薈 #富麗敦海洋公園酒店 #明怡美憬閣精選酒店 #酒店優惠
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Louise Yuen

　　旅發局將於今天（29日）推出新一輪「賞你住」計劃，$500住宿折扣名額加碼至3萬個，參與酒店亦多達160間，為活動推出以來數目最多的一次。今次的「賞你住」酒店名單不只找到多間五星級名牌酒店如四季酒店、文華東方，就連今年才開幕的富麗敦海洋公園酒店、明怡美憬閣精選酒店也榜上有名，部分還提供水療服務回贈、包兩餐自助晚餐、房內觀賞免費自選電影等package。最吸引是住宿期更橫跨聖誕節及新春，一於在長假期去個兩日一夜staycation，為身心充電。即睇報名方法及5大必去「賞你住」酒店推薦。

 

新一輪「賞你住」將於11月29日11am開始，只要以推廣碼「HKstay」直接向酒店預訂，酒店確認後即可獲$500酒店住宿折扣。

用優惠碼訂酒店 住宿即減$500

 

　　新一輪「賞你住」玩法與之前一樣，只要在本地零售及餐飲實體店鋪消費滿$800，並儲起單據正本，由2022年11月29日上午11時開始，透過酒店提供的指定方法，即酒店電郵或網站，直接向參與酒店預訂價值$500或以上的一晚或連續兩晚住宿計劃。記得在電郵標題註明或輸入優惠碼「HKstay」，酒店確認預訂成功後，大家即可獲$500的酒店住宿折扣優惠。不過各間酒店的「賞你住」名額有限，先到先得。個別酒店住宿計劃設有不適用期，詳情請留意酒店官方網站。

 

賞你住酒店推薦01｜香港四季酒店︰Tastecation包早、晚兩餐

 

　　貴為五星級酒店，香港四季酒店不論是餐飲、設備及服務都一絲不苟又貼心，令不少住客讚口不絕。香港四季酒店今次為「賞你住」特別推出限定Tastecation套餐，不只可以入住全新豪華客房，還包雙人早餐及The Lounge的3道菜晚餐，讓大家以優惠價錢歎到五星級的staycation。

 

香港四季酒店—Tastecation

 

香港四季酒店

報名方法︰酒店系統

網址︰www.fourseasons.com/hongkong/landing-pages/events/staycation-delights/

 

下一頁︰賞你住酒店推薦+活動詳情

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#旅發局 #賞你住 #聖誕節 #新年 #Staycation #新酒店 #酒店 #自助餐 #榻榻米 #四季酒店 #君悅酒店 #唯港薈 #富麗敦海洋公園酒店 #明怡美憬閣精選酒店 #酒店優惠

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk