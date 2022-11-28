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28/11/2022

Glamping香港2022 |懶人豪華露營推介！透明泡泡星空帳幕／獨特寧靜梯田風光／配套齊備露營車毛孩去得

#郊外活動 #戶外活動 #露營 #露營車 #Glamping場地 #豪華露營 #帳幕 #郊遊 #秋天活動 #Glamping
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Text: Sammy Leung

　　天氣開始轉涼，不少人都會去行山、露營，進行一些郊外活動，遠離一下市區。如果想去露營，但又不想帶太多物資，大家可以選擇輕輕鬆鬆去豪華露營Glamping。今次編輯為大家介紹4大Glamping場地，讓大家放假可以約同三五知己一齊到郊外Chill下。

 

Glamping香港露營推介 |  1. 貝澳星園：透明泡泡星空帳幕

 

　　喜歡觀星的朋友，可以考慮位於大嶼山貝澳的星園 Galaxy Garden。星園營地四面環山更有一大片草地，帳幕是比較特別的充氣泡泡屋，頂部是透明的，方便大家睡在床上都可以看到天上的星星。

 

　　星園提供4款不同類型的星空帳篷，包括：小型星空帳幕（最多3人）、大型星空帳幕（最多7人）、全透明星空帳篷（最多4人）及豪華獨立星空帳幕（最多4人）。最多3人入住的小型星空帳幕，四圍是白色的，只有頂部是透明；最多７人的大型星空帳幕頂部及一面是透明。

 

小型星空帳幕（最多3人）（圖片來源：星園 Galaxy Garden）

大型星空帳幕（最多7人）（圖片來源：星園 Galaxy Garden）

大型星空帳幕（最多7人）（圖片來源星園 Galaxy Garden）

 

　　如果想打卡較靚的話，可以選擇全透明星空帳幕或豪華獨立星空帳幕，除了可以看到更多星星之外，更可以看到周圍的景色。

 

全透明星空帳幕（圖片來源星園 Galaxy Garden）

豪華獨立星空帳幕（圖片來源星園 Galaxy Garden）

 

　　所有星空帳篷內提供床、戶外檯椅連遮陽防雨帳篷、室內空調、電暖毯、電風筒、USB充電位、Wifi及藍芽擴音器。豪華獨立星空帳幕更會多3種設施，包括：戶外吧枱、冷水沖身設施及私人戶外可移動水池。而營地有獨立的衛生間及淋浴間，想BBQ或打邊爐的朋友更可以租用相關設施。若大家連食材都不想準備，可以提早預定營內的BBQ套餐、火鍋套餐及早餐。

 

（圖片來源星園 Galaxy Garden）

 

　　若覺得營地悶，大家可以步行5-10分鐘到貝澳沙灘，途中更會看到貝澳濕地，適合一家大小來這裏過一個美好周末。

 

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（圖片來源星園 Galaxy Garden）

 

地址：新界離島區大嶼山貝澳牛坳園48號

價錢：小型星空帳篷（$1,290 - $1,620）、大型星空帳篷（$1,950 - $2,460）、全透明星空帳篷（$1,480 - $1,810）、豪華獨立星空帳幕（請聯絡職員查詢）

預約方法：透過 whatsapp 9263 9078（09:00-17:00）／e-mail 查詢booking 狀況以及預約，預訂時將收取每個星空帳篷＄1,000按金

詳情：https://www.galaxygardenlantau.com/

 

下一頁: 豪華露營車+寵物都可入住

 

 

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