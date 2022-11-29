港人新興旅遊目的地Top10出爐！歐洲哪裏最受歡迎？澳洲邊兩個城市同時上榜？調查︰跟住影視節目去旅行成趨勢

隨住世界各地放寬入境限制，很多人即刻買機票執行李，實行「報復式旅行」，飛到港人熱愛的日本、韓國和泰國。不過Expedia早前公布《2023年意想不到的旅遊趨勢》研究，發現港人新興旅遊目的地除了泰國芭堤雅、越南胡志明市等亞洲城市，long haul 如法國巴黎、意大利羅馬、德國慕尼黑、瑞士滑雪度假區等同樣受歡迎。另外多達6成半人更會跟著電影、電視節目去旅行，親身飛往取景地朝聖打卡。

旅遊趨勢2023｜跟著影視節目去旅行

近年韓劇在亞洲地區掀起熱潮，不停翻看同一套劇集已經不能滿足一眾劇迷，有些人甚至會親身飛往取景地朝聖打卡兼賞美景！Expedia全球調查發現，多達4成受訪者會從串流電影及電視節目得到旅遊靈感 ，影響力好比親友的旅遊推介。香港的情況更顯著，有7成半受訪者在觀賞串流平台的電影或節目後，曾考慮到其拍攝的地點旅行，多達65%受訪者因此預訂了行程，而日本和韓國自然成為熱門的旅遊地點。

近日熱播的日劇《First Love初戀》故事設定在北海道，每個畫面拍攝都得超唯美，令人急不及待飛到北海道。（netflixjp @IG）

除了劇集，調查還發現各地的美食節目亦能刺激人們出外旅行的興趣，有46%受訪港人希望能親臨當地品嘗美食節目中的佳餚。

旅遊趨勢 2023｜文化深度遊

隨着各地旅遊限制逐步放寬，現時很多城市已經重新對外開放。Expedia發現，開關後具豐富文化傳統且全面恢復當地節慶活動的城市最受大家歡迎，旅遊相關預訂增幅最大，例如前往蘇格蘭愛丁堡參加國際藝穗節，或者於東京欣賞櫻花花海。

日本在不同季節也能欣賞不一樣的花田美景。（Yamacchandesu @IG）

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