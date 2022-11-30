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30/11/2022

12月片單｜12大必睇新上映電影、劇集推介！科幻巨作《阿凡達：水之道》、驚悚日劇《噬亡村》、戀愛真人騷《慾罷不能：第4季》！同場加映：必睇港劇

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Text: Sammy Leung

　　到了12月，又是時候看看本月精選片單！除了Disney+和Netflix有不少新節目上架外，電影方面有讓人十分期待的《阿凡達：水之道》上映，而港劇方面就有ViuTV的《百萬同居計劃》！今個聖誕大家可以去戲院看電影，就算你足不出戶，都可以瘋狂在Disney+和Netflix煲劇！

 

【12月片單｜新上映電影推介】1. 《阿凡達：水之道》：科幻巨作+超越上一部特技視覺效果

 

　　一說到12月的電影，相信大家都會想起《阿凡達》，當年《阿凡達》第一集被稱為科幻巨作，而今次續集又怎可以不看呢？《阿凡達：水之道》故事設定在首集大約10年後，兩位主角Jake及Neytiri在Pandora星球生兒育女，一家可以過著安定生活。但安定的日子總會被破壞，危機再度降臨，Jake及Neytiri為了生存奮力作戰。

 

(圖片來源: 《阿凡達：水之道》)

 

　　《阿凡達：水之道》是大家期待13年的全新作品，相信特技視覺方面一定會超越上一部，今次電影中有全新的水世界，更會有更多奇幻生物及作戰軍艦，十分震撼。

 

(圖片來源: 《阿凡達：水之道》)

 

即睇預告片︰

 


上映日期：2022年12月16日

 

【12月片單｜新上映電影推介】2.《真假佈局》：燒腦解迷Fans最愛！懸疑驚悚片

 

　　大家喜歡看韓國的電影嗎？韓國男神蘇志燮和金倫珍、林珍娜主演的《真假佈局》講述企業家男主角一覺醒來變殺人犯，被卷入兇殺案中，所以他聘請知名律師申愛為他洗脫嫌疑。
申愛要求他必須坦白一切，二人在雪夜裡的深山別墅，開始拼湊出密室殺人案的始末。之後竟然發現事情並不是想像中簡單。

 

   (圖片來源:《真假佈局》)

 

　　懸疑驚悚的《真假佈局》入圍全球各大影展，包括： 2022葡萄牙波圖國際電影節最佳導演獎 、2022瑞士佛瑞堡國際影展入圍電影等。如果喜歡燒腦解迷的朋友，一定要入場啊！

 

 (圖片來源:《真假佈局》)

 

即睇預告片︰



上映日期：2022年12月8日

 

【12月片單｜新上映電影推介】3. 《百花》：照顧患病母親，偶然發現當年往事真相

 

　　日本電影方面，今次會介紹兩套。《百花》是一套有關親情的電影，由菅田將暉及原田美枝子為主角，菅田將暉飾演的葛西泉在唱片公司上班，而原田美枝子飾演其母親百合子。

 

(圖片來源: 《百花》)

 

　　二人因為當年一件事而一直抱有芥蒂，後來百合子被診斷患上認知障礙症，因此泉決定照顧完全失去記憶的母親，填補母子之間的相處時間。突然有一日泉在母親房間發現一本日記，裡面不單止紀錄了母親的秘密，有關當年那件往事的真相。

 

(圖片來源: 《百花》)

 

即睇《百花》預告片︰


 

上映日期：2022年12月1日

 

【12月片單｜新上映電影推介】4. 《即使這份愛今夜從世上消失》：淒美愛情故事

 

　　另一套要介紹的日本電影是《即使這份愛今夜從世上消失》，這由道枝駿佑和福本莉子出演的虐心愛情。故事講述女主角日野真織因為車禍而患上一種怪病，只要晚上入睡後就會失憶，第二日完全不會記得前一日的事。而她發現自己的速寫本上畫滿了一個陌生男孩，朋友跟她説這是她的男朋友。女主角藉著過去的日記，試圖填補記憶中屬於男孩的空白，到底這樣可以找回他嗎？

 

(圖片來源:《即使這份愛今夜從世上消失》)

 

　　飾演男主角的道枝駿佑這一兩年的作品十分多，包括：《金田一少年事件簿》、《被擦掉的初戀》、《99.9-刑事專門律師-THE MOVIE》。而在《被擦掉的初戀》道枝駿佑和福本莉子已經合作過一次，不知道今次合作會打造出怎樣的淒美愛情故事？

 

(圖片來源:《即使這份愛今夜從世上消失》)

 

即睇預告片︰


 

上映日期：2022年12月8日

延伸閱讀：5大戲院睇戲有平！港九新界都有份！

 

下頁即睇Disney+推介！

 

 

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