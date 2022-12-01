昂坪360全新「全景纜車Crystal+」12.11登場︰全玻璃設計打卡最正！限量7架！早鳥優惠65折（附優惠連結）

昂坪360繼水晶纜車後，近日再推出全新「全景纜車Crystal+」，最大賣點是車廂四面連底部均採用全玻璃設計，360度無遮無擋飽覽大嶼山的山林美景，預計將於12月10日開始登場！

昂坪360的水晶纜車同樣sell透明車底，不過全新「全景纜車Crystal+」勝在連車廂四面都採用全透明強化玻璃，如同坐在巨型玻璃箱中飽覽港珠澳大橋、香港國際機場及天壇大佛等綺麗景色，視野比過往更清晰，車廂內每個角落都能輕鬆拍出靚景打卡相。



昂坪360全新全景纜車Crystal+將於12月10日開始登場。



目前昂坪360共有7部「全景纜車Crystal+」，據說是全球同類型擁有玻璃車身和車底的纜車中，車廂內空間面積最大的纜車，聯同歐洲專家花上2年時間共同研發及由法國、意大利的纜車專家製造。「全景纜車Crystal+」將於12月10日起正式投入服務，纜車門票即日起預售，2022年12月1日至12月9日更有低至65折早鳥優惠，折後每人只需$235便可入手來回纜車（全景及標準）纜車門票。



車廂四面及底部為強化玻璃 視野景觀高逾八成



昂坪 360「全景纜車Crystal+」

日期︰2022年12月10日（星期六）

票價︰來回纜車（全景及標準）纜車門票—成人$360、小童$235及長者$280

網址︰www.np360.com.hk/tc/event-promotions/promotions/crystal-plus-early-bird-offer



