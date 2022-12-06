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06/12/2022

聖誕市集2022 | 精選8大Christmas Market！Miffy & Hello Kitty快閃店／本地創作歌手表演／單身出Pool必去戀愛市集／人氣手作集中營

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Text: Sammy Leung

　　踏入12月，不少商場及地方都會佈置得充滿聖誕氣氛，聖誕節除了可以去打卡，還有一個絕不能少的環節，就是逛市集。今次編輯部為大家推介8大12月必去的聖誕市集，有時間話可以去看看哦。

 

聖誕市集│1. 希慎+利園：香港手工瓶裝雞尾酒+有機農產品

 

　　希慎及利園在12月9日至12月11日一連三日推「利園聖誕市集2022」，有多達30個品牌會開設攤檔，當中包括：聖誕盆栽、本地手作、寵物用品、有機農產品等等。

 

Ping Bottled Cocktail（圖片來源：利園聖誕市集2022）

 

　　部分品牌實在值得推介，好像百分百香港手工製作的瓶裝雞尾酒Ping Bottled Cocktail、本地醬料及天然護膚品品牌二澳農作社、香港農業文創品牌隱山等，相信各位文青及喜歡手作的朋友一定十分喜歡。

 

野草 Weeds Gelato & Coffee（圖片來源：利園聖誕市集2022）

Wood Tansy（圖片來源：利園聖誕市集2022）

 

　　另外，市集於12月10至11日設有多個聖誕工作坊及街頭音樂表演，名額有限，要報名就要快手。

 

地址：銅鑼灣利園一期地面私家路

日期：2022年12月9日至11日

開放時間：上午11時至晚上7時

詳情：利園聖誕市集2022

 

下一頁：Miffy、Hello Kitty快閃店 + 120 個設計品牌

 

 

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