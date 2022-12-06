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06/12/2022

2022最佳App｜Google Play「最受歡迎應用程式」排行榜出爐！Disney+只排第二！竟然輸畀一個鬧鐘App？（附完整排名）

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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　臨近年尾，各式各樣的年度排行榜陸續出爐，其中Google率先公布Google Play「2022年度最佳應用程式排行榜」、「2022年度最佳遊戲排行榜」，以及由Google Play用戶投選的最受歡迎獎項！

 

　　估佢唔到！鬧鐘應用程式「Book Morning！說書型鬧鐘App」成為Google Play香港2022年度最佳應用程式！與其他鬧鐘應用程式不同，這款鬧鐘App的特別之處是，結合類似遊戲的獎勵措施，鼓勵用家每天早晨於指定時間熄掉鬧鐘並解鎖5分鐘的故事內容，借晨讀讓人培養良好的早起習慣！「Book Morning！說書型鬧鐘App」同時為最受Google Play用戶歡迎的應用程式，排名更勝Disney+！

 

「Book Morning！說書型鬧鐘App」成為 Google Play香港2022年度最佳應用程式。

 

Book Morning！說書型鬧鐘App（下載點

 

　　睡眠管理應用程式「Sleep Tracker-Sleep Recorder」則入選為年度最佳生活幫手應用程式。該App主要協助用戶監察睡眠周期、記錄睡眠時產生的噪音，以及為用家度身訂造放鬆的背景音樂等！聽講有助提升睡眠質素！

 

Sleep Tracker-Sleep Recorder（下載點

 

　　「Kilowatt充電入油地圖—香港駕車資訊平台」亦成為年度最佳生活幫手應用程式榮譽入圍獎得主，事關該App具備最齊全的駕駛資訊，其中包括全港電動車充電站地圖、充電站即時充電狀況資訊、入油折扣及優惠等！

 

Kilowatt充電入油地圖—香港駕車資訊平台（下載點

 

　　遊戲方面，Google Play香港「2022年度最佳遊戲」由「Apex英雄M」獲得，該遊戲App專為流動裝置進行重新設計，結合了英雄玩法、小隊競技、快節奏戰鬥的戰略射擊，迎合不同玩家要求，深受大眾喜愛！至於港產手遊「街頭角鬥士2:合作幻想清版街機！」亦榮獲年度最佳獨立製作遊戲榮譽入圍獎，遊戲以「街機」為主題，為玩家帶來節奏明快的經典清版過關遊戲，玩家可單人挑戰或組隊合作，展開幻想冒險的旅程！

 

Apex英雄M（下載點

 

街頭角鬥士2:合作幻想清版街機！（下載點

 

　　Google Play更特意邀請用戶投票揀選最受歡迎的應用程式及遊戲，其中獲選為Google Play香港2022年度最佳應用程式的「Book Morning！說書型鬧鐘App」同樣登上首位，遊戲則以「賽馬娘Pretty Derby」排行第一！即睇完整排名！

 

最受歡迎應用程式完整排名

 

1.    Book Morning！

2.    Disney+

3.    Dream by WOMBO

4.    Cartoonize

5.    Finch

6.    Yousician 烏克麗麗

7.    Sleep Tracker— Sleep Recorder

8.    Linktree

9.    Kilowatt 充電入油地圖平台

10.    Water Do

 

最受歡迎遊戲完整排名

 

1.    賽馬娘Pretty Derby

2.    奧丁 : 神叛

3.    Apex 英雄M

4.    秘境傳說：神木遺跡

5.    真・三國無雙 霸

6.    絕世仙王

7.    新信長之野望—光榮特庫摩正版授權

8.    Diablo Immortal

9.    有殺氣童話2

10.    放肆武林

 

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