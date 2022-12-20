聖誕2022｜聖誕交通安排懶人包！港鐵平安夜及除夕恢復通宵服務！叮叮呢日免費任搭

臨近聖誕及新年長假期，港鐵宣布今年的平安夜（24日）及除夕夜（31日）將恢復因疫情而暫停近 4 年的通宵列車服務，方便市民外出歡度佳節。除了機場快線及迪士尼線，所有本地鐵路線及輕鐵 7 條路線同時也會通宵行駛，而冬至當日（22 日）下午開始加強服務。UNIQLO 同樣在平安夜推出免費乘車日，無限次任搭叮叮、九巴1A路線。

隨著政府進一步放寬防疫措施，港鐵所有本地鐵路線（機場快線及迪士尼線除外），以及輕鐵 7 條路線（505, 507, 610, 614P, 615P, 706, 751） 將於平安夜及除夕夜通宵行駛。港島線、荃灣線、觀塘線及東鐵線則於平安夜及除夕夜晚上 8 時起加強服務。另外，所有鐵路線（機場快線及迪士尼線除外） 在冬至當日（22日）更由 3pm 開始加密班次，荃灣線最快 2 分鐘一班、港島線為 2.1 分鐘一班、觀塘線調景嶺至何文田段則為 2.3 分鐘一班。

UNIQLO免費乘車日 無限次任搭叮叮、九巴1A路線

不只港鐵在平安夜及除夕恢復通宵服務，UNIQLO 在 12 月 24 日平安夜當日也推出免費電車日，任大家無限次乘搭電車遊港島；以及當日的九巴 1A 路線同樣可以無限次任搭，出尖沙咀夠方便！

巴士：

九巴 1A 路線（來往中秀茂坪及尖沙咀碼頭）

電車：

石塘咀總站至北角／筲箕灣總站

筲箕灣總站至跑馬地總站

堅尼地城總站至跑馬地總站