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21/12/2022

搭凌晨機福音！城巴4條機場通宵巴士線回歸！哪些來往機場日常路線會加密班次？

#機場通宵巴士 #機場 #城巴 #凌晨機 #鴨脷洲 #寶琳 #北角 #輕旅行
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Text: Louise Yuen

　　終於等到政府放寬入境政策，一眾餓旅行已久的香港人當然要趁住聖誕、新年長假期出發外遊。城巴近日公布，由即日起將重開 4 條停駛多時的機場通宵路線，對於乘坐凌晨機的旅客，絕對是一大福音！

 

　　城巴 4 條通宵機場巴士線現已重新投入服務，包括由杏花邨前往機場的 NA12、由機場來往鴨脷洲的 NA10、來往北角碼頭的 NA11 及來往將軍澳寶琳的 NA29。不過部份通宵機場巴士線如 NA20 及 NA21 暫時仍未復駛，由機場往返黃埔、大角咀的朋友要留意喇。

 

城巴NA10線
路線：機場/ 港珠澳大橋香港口岸 ↔ 鴨脷洲
主要途經地區： 九龍站, 石塘咀, 堅尼地城／西環, 置富, 華富／華貴, 田灣, 香港仔, 利東, 鴨脷洲邨, 海怡半島
行車時間︰約 108 分鐘
 全程收費：$58


城巴NA11線
路線：機場/ 港珠澳大橋香港口岸 ↔ 北角碼頭
主要途經地區： 上環, 中環, 金鐘, 灣仔, 銅鑼灣, 銅鑼灣(摩頓臺及天后), 炮台山, 北角
行車時間︰約 80 分鐘
 全程收費：$52


城巴NA12線
路線：杏花邨 → 大橋香港口岸
主要途經地區：石塘咀, 灣仔北, 北角, 鰂魚涌, 太古城／康怡花園, 西灣河, 筲箕灣, 柴灣, 小西灣
行車時間︰約 115 分鐘
 全程收費：$58


城巴NA29線
路線：機場/ 港珠澳大橋香港口岸 ↔ 將軍澳 (寶琳)
主要途經地區： 大窩坪／澤安, 樂富／橫頭磡, 黃大仙, 鑽石山, 牛池灣／彩虹／坪石, 牛頭角／九龍灣, 觀塘市中心, 翠屏（南）, 坑口, 景林, 寶林∕新都城
行車時間︰約 73 分鐘
 全程收費：$52

 

同時城巴亦由即日起加強多條日間機場路線的服務。

 

 

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