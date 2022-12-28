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28/12/2022

遊日注意！日本更新入境政策！一文睇晒4大航空公司最新日本航班安排！同場加映：各國對中港旅客入境管控措施

#打工仔 #內地通關 #衞健委 #乙類乙管 #新冠感染 #入境管控措施 #入境措施 #核酸檢測 #隔離 #日本民航局 #日本
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Text: Louise Yuen

　　內地國家衞健委日前公布由 1月 8 日起大幅度放寬多項檢疫措施封關近 3 年後終於首度對外通關。不過鑑於中國的新冠感染人數急增，部分國家隨即收緊對中國旅客的入境管控措施，包括港人熱門目的地日本，編輯部為大家整理 4 大航空公司最新消息，以及各國對中港旅客的入境管控措施。

 

　　內地剛宣布 1 月 8 日起恢復對外通關，日本隨即收緊對中國旅客的入境政策，其中最受港人關注的一定是，來自香港的航班只能使用成田、羽田、關西和名古屋中部 4 個機場。運輸及物流局於 12 月28 日與日本民航局溝通後確認，本港航空公司的航班在新規定實施後，仍然可由日本各個機場載客飛返香港，不限於指定 4 個機場，即是就算旅客現已飛往沖繩、福岡、北海道等日本城市，回程時仍可由日本各個機場乘坐本港航空公司的航班返港。

 

運輸及物流局

詳細︰https://bit.ly/3Cts7kr

 

運輸及物流局於 12 月 28 日與日本民航局確認，新規定實施後，本港航空公司的航班仍然可由日本各個機場載客飛返香港，不限於指定 4 個機場。

 

下一頁︰4 大航空公司航班安排

 

 

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