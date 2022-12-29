百大型男排行榜2022出爐！5位香港人成功上榜，其中4位是MIRROR成員！邊個為香港刷新紀錄躋身頭5位？哪些韓國男神有份？

每年美國TC Candler都會選出世界百大型男美女，而今年的百大型男排行榜2022終於出爐！今年有5位香港人成功上榜，當中4位更是香港當紅組合MIRROR成員，而姜濤更加為香港刷新紀錄，贏了不少型男，包括：韓國臉蛋天才車銀優、水行俠Jason Momoa及BTS柾國等。快看看誰是今年的第1吧！

美國TC Candler世界百大型男排行榜2022在昨日正式公布，經過好多個月的投票及提名，大家對結果滿意嗎？先說說百大型男排行榜2022的首10名吧，分別有：

第1名. 「超人」Henry Cavill

第2名. 韓國Stray Kids成員鉉辰

第3名. Timothée Chalamet

第4名. 「雷神」Chris Hemsworth

第5名. 香港MIRROR成員姜濤

第6名. Lucien Laviscount

第7名. 韓國BTS成員金泰亨

第8名. Vinnie Hacker

第9名. 韓國ENHYPEN成員NI-KI

第10名. Dean Schneider

Henry Cavill（圖片來源：IG@henrycavill）

Timothée Chalamet（圖片來源：IG@tchalamet）

首3名分別是「超人」Henry Cavill、韓國Stray Kids成員鉉辰及美國男演員Timothée Chalamet。香港MIRROR成員姜濤今年奪得第5名，創下了香港最高紀錄，真的恭喜姜濤、鏡粉及姜糖！

姜濤（圖片來源：IG@keung_show）

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