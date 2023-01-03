1月片單｜Netflix、Disney+ 10大新上架電影、劇集推介︰韋家輝、劉青雲神級合作《神探大戰》、《阿媽有咗第二個》、全新真人紀錄片揭開規模最大的龐氏騙局內幕！同場加映：經典賀歲片下架名單

踏入2023年，是時候為大家update一下本月精選片單！今個1月，Disney+和Netflix分別有不少新電影、節目上架，像人氣港產片《阿媽有咗第二個》、《闔家辣》、《神探大戰》，還有 Netflix 全新真人紀錄片《馬多夫:華爾街吸金惡霸》、小品日劇《舞伎家的料理人》，即睇邊一套合你心水！



【1月片單｜Disney+】1. 《阿媽有咗第二個》︰毛舜筠及「鏡仔」姜濤、柳應延主演！票房勁破4,000萬溫情小品



由彭秀慧執導、影后毛舜筠及兩位「鏡仔」姜濤、柳應延主演的《阿媽有咗第二個》，自8月上映以來，票房勁破4,000萬，受歡迎程度可見一斑，在1月28日更首度登陸串流平台Disney+，粉絲隨時能在線上重溫。



《阿媽有咗第二個》劇照



故事講述一位曾捧紅多位巨星的歌手經理人美鳳（毛舜筠 飾），婚後選擇全面告別職場，專心相夫教子。如今囝囝子軒（柳應廷 飾）即將到外國升讀大學，美鳳決定重出江湖，藉以尋回人生價值。她在偶然機會下認識了茶餐廳的外賣仔方晴（姜濤 飾），發現他在演藝方面極具潛能，決心將他推向舞台，果然短時間就成功令他火速走紅成為偶像，令美鳳職場上鋒芒再露。身世孤苦的方晴激發了美鳳的母愛照顧，卻令親生囝囝感到被冷落，揭開了母子長年未解的感情裂痕。



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上線日期：2023年1月28日



【1月片單｜Disney+】2. 《神探大戰》︰韋家輝、劉青雲神級組合再合作！演精神分裂大晒影帝級演技



同樣是去年8月上映的《神探大戰》，由鬼才韋家輝執導，把觀塘魔警案、元朗屠夫案、避風塘烹屍案、雨夜殺人魔案等香港經典兇案統統放入電影中，其中一大看點要數導演的至愛演員劉青雲再演精神分裂，大晒影帝級演技，又有連場動作戲，如廟街飛車追逐、暴雨下跳水渠、船上槍戰爆破墮海等等，可說是一部陰暗但刺激的黑色電影，值得一看！



《神探大戰》劇照



故事背景是香港接連發生多宗殘忍至極的兇殺案，死者皆為逍遙法外的疑犯，兇手自稱「神探」，以私刑執法，警方於是也即成立專案組迎戰。精神病患者李俊（劉青雲 飾），發病前曾是警隊的皇牌，當年外號正是「神探」，如今卻活得像廢柴，淪落街頭。為了證明自己不是瘋子而是「神探」，李俊決定加入戰團，跳進狂徒的佈局。但他必須與時間競賽，破盡新舊案件，才能將殺人「神探」緝拿歸案。 三方「神探」為了自己的正義，展開大戰。



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上線日期：2023年1月21日



【1月片單｜Disney+】3. 《極速引爆》︰韓國票房冠軍驚悚片！停車離座即爆炸



由《上流寄生族》團隊打造的《極速引爆》是韓國票房冠軍驚悚動作片，由池昌旭、趙宇鎮主演，故事講述銀行經理成圭如常開車載兩個孩子上班，怎料接到一通神秘來電，稱駕駛座下方有炸彈，並警告成圭離開座位，炸彈即被引爆。成圭最初以為只是一宗電話詐騙，但親眼目睹同事因汽車炸彈喪命後，就意識到惡夢開始！與此同時，警方視他為這次恐怖攻擊的頭號疑犯，緊追在後。絕望的成圭面臨抉擇，他必須和神秘人士保持通話，同時確保車上孩子安全。



《極速引爆》劇照



上線日期：2023年1月28日11:30pm



【1月片單｜Disney+】4. 《團圓飯》︰新加坡賀歲片！王冠逸被逼與疏離母親共聚鬧出連場笑話



除了《行運一條龍》、《家有囍事2020》、《最強囍事》等本地經典賀歲片，Disney+今年1月還有新加坡賀歲片《團圓飯》上架，故事講述廣告公司企劃總監劉子虹與首席廣告創意總監李朝陽拍拖一年，到了談婚論嫁的階段，但仍未拜訪彼此家長。遇着客戶要求二人必須在年三十晚團圓飯進行直播，賣貨sell品牌。子虹終於因這餐團圓飯有機會見到朝陽母親而滿心期待。朝陽卻因為母親是一名「媽媽生」而感到羞恥，長年不相往來。為了完成這餐團圓飯，朝陽忽發奇想找人冒充自己的母親！正當朝陽以為自己部署周全，子虹的父親竟提早抵達新加坡。未經排練的朝陽與一眾假親戚們居然屢次化險為夷，卻鬧出場笑話。眼看即將順利完成任務時，騙局最終還是在直播期間被揭穿。



《團圓飯》劇照



上線日期：2023年1月21日7:30pm



【1月片單｜Disney+】5. 《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》︰粉絲必睇！回顧出道至今的成長過程



韓國偶像天團「SUPER JUNIOR 05」出道至今18年，已成為首屈一指的韓流巨星。《SUPER JUNIOR：THE LAST MAN STANDING》紀錄片，記錄了他們從未公開過的故事，帶大家回顧由出道至今，逐漸成長的模樣，成員們更會透露因為珍惜大家而無法輕易表達的內心話。當今最長壽偶像團體SUPER JUNIOR的過去、現在以及未來，以及與這隊天團一起成長的韓國流行音樂歷史也會收錄在內。



《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》劇照



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上線日期：2023年1月18日



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