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06/01/2023

通關預約系統攻略｜1.8起每日6萬個北上配額！最多4人同行！簡單7 Steps登記！邊3類人可獲豁免？（附預約系統連結＋圖文教學）

#過關 #中港通關 #出入境口岸 #通關 #口岸 #兩地通關 #通關預約系統 #指定口岸出境香港到內地預約安排 #深圳灣 #文錦渡 #內地 #落馬洲 #跨境 #實用資訊
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　政府昨日（1月6日）公布1月8日起與內地通關，每日單向配額為6萬人，其中陸路口岸限額5萬人，所有經深圳灣（限額1萬）、文錦渡（限額5,000）、落馬洲支線（限額3.5萬）進入內地的港人，須先經「香港政府一站通」網站的「指定口岸出境香港到內地預約安排」（登記預約北上！相關系統已於昨日傍晚6時推出，甫推出即遇「塞車」，據指一晚已有逾28.6萬人預約過關到內地！即睇通關預約系統的使用教學！

 

 

【通關預約攻略】網上預約系統須知！

 

　　網上預約系統可經「香港政府一站通」網站登入， 24小時開放，首階段會提供1月8日至3月4日共8星期預約時段（3月5日或以後的時段，將會由1月15日起、逢周日上午9時加入新一星期預約，即1月15日會新增3月5日至11日的預約時段），預約名額先到先得，並需實名登記，而每名申請人可為最多三名同行人士預約。

 

　　內地居民返回內地、從內地返港的港人均毋須預約。

 

【通關預約攻略】即睇教學！簡單7 Steps搞掂！

 

Step 1：登入「香港政府一站通」網站的「指定口岸出境香港到內地預約安排」連結，按「開始登記」。

 

（網上截圖）

 

Step 2：揀選申請人身分證明文件類型，及填寫身分證明文件號碼。

 

（網上截圖）

 

 

Step 3：填寫個人資料，包括中英文姓名、性別、身分證上的出生日期及簽發日期。

 

（網上截圖）

 

 

Step 4：填寫同行人士的資料（最多3位）。如無同行者則於「同行人士」一欄選「0」。

 

（網上截圖）

 

 

Step 5：揀選預期出境口岸及時段，每個口岸（包括深圳灣、文錦渡、落馬洲支線及港珠澳大橋）分為三個時段，系統會顯示未來8星期周可供選擇的出境時間及日期。提提大家，港珠澳大橋只適用於私家車或跨境出租車司機及乘客，穿梭巴士乘客毋須預約。

 

（網上截圖）

 

 

Step 6：提供一個可接收短訊的手機號碼，本港或內地或澳門手機均可，並選擇以中文或英文收取短訊。提提大家，整個預約過程需於30分鐘內完成。

 

Step 7：核對所有資料後按確定，即完成預約。網頁會即時顯示成功與否，並附有參考編號，以及預計出境資料如口岸及日期等，並提醒帶備所需文件。獲得成功登記證明後，市民可列印或儲存在手機，以便出境時向口岸人員出示。如需查詢、更改或取消，可再登入系統。

 

問：回內地前還有甚麼要留意？

 

答：一定要留意清楚回鄉證有無過期！要續期的朋友，要先到中旅社網上預約申領回鄉證！即睇回鄉證續期收費及預約連結

 

問：從內地返港的港人需要預約嗎？

 

答：不需要。只有經深圳灣、文錦渡、落馬洲支線進入內地的港人方需要登記預約。暫時每日限額6萬個。

 

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