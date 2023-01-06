  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
我家私房菜Foodie What’s OnShopping What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本

06/01/2023

馬灣一日遊！5大美食+打卡行程推介！輕鬆登山徑賞青馬大橋靚景/ 最新肥貓店長壁畫/自創馬灣可樂cafe/特色熱沙咖啡（附交通方法）

#馬灣 #馬灣公園 #大嶺頭登山徑 #行山 #青馬大橋 #馬灣小巷 #藝術家 #小食店 #壁畫 #太陽系委員會 #Café #熱沙咖啡 #土耳其 #馬賽克燈 #馬灣可樂 #美食地圖 #週末好去處 #打卡熱點 #本地遊 #行山郊遊
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Louise Yuen

　　如果你近年已經去勻長洲坪洲梅窩大嶼山西貢，悠閒小島 feel 的馬灣或者是周末一日遊的好地方。憑巨型貓貓壁畫爆紅的居港俄羅斯藝術家，早前在馬灣田寮新村中揮筆創作最新的可愛肥貓店長壁畫，旋即成為一大打卡位。馬灣還有不少特色cafe，對正青馬大橋 sell 海景的、主打土耳其熱沙咖啡的都有，有得食有得玩，下次放假一於去趟馬灣小旅行啦！

 


馬灣一日遊景點 01｜大嶺頭登山徑︰半個鐘行完！輕鬆登山賞青馬大橋＋日落美景


　　馬灣小旅遊，除了必去挪亞方舟主題公園及海邊小店cafe，推薦大嶺頭這條輕鬆易行的登山徑。大嶺頭位於馬灣南部，是個只有69米高的小山峰， 由挪亞方舟旁的珀欣路的起點出發，沿石屎路向上行，穿過行車天橋底、思親亭，沿路可以俯瞰馬灣海峽及燈籠洲小島。最吸引是從山頂望出去就是青馬大橋及汀九橋的壯麗景色，黃昏時分景色更美，絕對是打卡必影！大嶺頭登山徑只需約半小時便能行畢全程，新手都能應付到。若是秋天前來，更有機會欣賞到期間限定的芒草美景。

 


大嶺頭登山徑（圖片來源︰馬灣公園）


下一頁︰居港俄羅斯藝術家加持！小食店外發現肥貓店長壁畫

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#馬灣 #馬灣公園 #大嶺頭登山徑 #行山 #青馬大橋 #馬灣小巷 #藝術家 #小食店 #壁畫 #太陽系委員會 #Café #熱沙咖啡 #土耳其 #馬賽克燈 #馬灣可樂 #美食地圖 #週末好去處 #打卡熱點 #本地遊 #行山郊遊

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk