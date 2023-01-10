  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
我家私房菜Foodie What’s OnShopping What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本

10/01/2023

賀歲片2023｜入戲院睇戲賀新年！《毒舌大狀》黃子華寸嘴討公義！《超神經械劫案下》張敬軒孖王菀之放笑彈！小薯茄阿冰初登大銀幕搞《1人婚禮》？

#新春 #黃子華 #賀歲片 #電影 #何啟華 #黃正宜 #張敬軒 #超神經械劫案下 #農曆新年 #男兒當入樽 #毒舌大狀 #王丹妮 #王菀之 #動畫電影 #膠戰 #王宗堯 #The First Slam Dunk #盧巧音 #魏浚笙 #阿正 #喱騷 #白只 #do姐 #洪嘉豪 #杜汶澤 #陳健朗 #愛情電影 #鄭裕玲 #周冠威 #喜劇 #1人婚禮 #阿冰 #戲院 #小薯茄
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　今個農曆新年終於可以入戲院睇賀歲片啦！過去兩年，因為疫情關係，戲院一度被逼暫時停業，所有新春賀歲檔期的電影包括《闔家辣》、《飯戲攻心》等，均需要延至暑假檔期甚至中秋上映……新年新開始！隨著社交距離措施放寬，戲院不再設人數限制，加上撤銷「安心出行」及「疫苗通行證」安排，意味著今年人人都可以入戲院睇戲賀新年！到底今年有乜賀歲片必睇？

 

【賀歲片2023】1. 《毒舌大狀》：黃子華毒舌上演法庭攻防戰！

 

　　繼《乜代宗師》、《飯戲攻心》後，「子華神」今年再次擔正賀歲片！在新片《毒舌大狀》中，黃子華飾演以「毒舌」見稱的大律師林涼水，憑其雄辯滔滔的口才，攣都可以拗番直，卻在處理一宗全城關注的虐兒案時，因一時自負大意而令無辜被告人曾潔兒（王丹妮飾）蒙受17年冤獄。林涼水自此被法律界視為「垃圾」，只好以「旺角價錢，中環質素」的貼地服務為平民百姓打官司，直至一次翻案機會出現，他決定聯同昔日戰友方家軍大律師（楊偲泳飾）、師爺太子（何啟華飾）提出上訴……

 

黃子華主演的賀歲片《毒舌大狀》將於年三十上映。

（《毒舌大狀》劇照）

在電影《梅艷芳》中飾演梅艷芳而為人熟悉的王丹妮，於《毒舌大狀》中飾演因涉嫌虐兒而被判17年冤獄的國際名模曾潔兒。

（《毒舌大狀》劇照）

阿Dee何啟華@ERROR在《毒舌大狀》中飾演師爺「太子」，一直協助林涼水打官司。

（《毒舌大狀》劇照）

 

《毒舌大狀》

上映日期：2023年1月21日（年三十）

 

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#新春 #黃子華 #賀歲片 #電影 #何啟華 #黃正宜 #張敬軒 #超神經械劫案下 #農曆新年 #男兒當入樽 #毒舌大狀 #王丹妮 #王菀之 #動畫電影 #膠戰 #王宗堯 #The First Slam Dunk #盧巧音 #魏浚笙 #阿正 #喱騷 #白只 #do姐 #洪嘉豪 #杜汶澤 #陳健朗 #愛情電影 #鄭裕玲 #周冠威 #喜劇 #1人婚禮 #阿冰 #戲院 #小薯茄

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk