賀歲片2023｜入戲院睇戲賀新年！《毒舌大狀》黃子華寸嘴討公義！《超神經械劫案下》張敬軒孖王菀之放笑彈！小薯茄阿冰初登大銀幕搞《1人婚禮》？

今個農曆新年終於可以入戲院睇賀歲片啦！過去兩年，因為疫情關係，戲院一度被逼暫時停業，所有新春賀歲檔期的電影包括《闔家辣》、《飯戲攻心》等，均需要延至暑假檔期甚至中秋上映……新年新開始！隨著社交距離措施放寬，戲院不再設人數限制，加上撤銷「安心出行」及「疫苗通行證」安排，意味著今年人人都可以入戲院睇戲賀新年！到底今年有乜賀歲片必睇？

【賀歲片2023】1. 《毒舌大狀》：黃子華毒舌上演法庭攻防戰！

繼《乜代宗師》、《飯戲攻心》後，「子華神」今年再次擔正賀歲片！在新片《毒舌大狀》中，黃子華飾演以「毒舌」見稱的大律師林涼水，憑其雄辯滔滔的口才，攣都可以拗番直，卻在處理一宗全城關注的虐兒案時，因一時自負大意而令無辜被告人曾潔兒（王丹妮飾）蒙受17年冤獄。林涼水自此被法律界視為「垃圾」，只好以「旺角價錢，中環質素」的貼地服務為平民百姓打官司，直至一次翻案機會出現，他決定聯同昔日戰友方家軍大律師（楊偲泳飾）、師爺太子（何啟華飾）提出上訴……

黃子華主演的賀歲片《毒舌大狀》將於年三十上映。

（《毒舌大狀》劇照）

在電影《梅艷芳》中飾演梅艷芳而為人熟悉的王丹妮，於《毒舌大狀》中飾演因涉嫌虐兒而被判17年冤獄的國際名模曾潔兒。

（《毒舌大狀》劇照）

阿Dee何啟華@ERROR在《毒舌大狀》中飾演師爺「太子」，一直協助林涼水打官司。

（《毒舌大狀》劇照）

《毒舌大狀》

上映日期：2023年1月21日（年三十）