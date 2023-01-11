金球獎2023｜楊紫瓊入行40年終憑《奇異女俠玩救宇宙》首奪影后！史提芬史匹堡贏最佳導演！一文睇晒第80屆金球獎完整得獎名單

第80屆金球獎（Golden Globe Awrds）得獎名單出爐啦！相信大家最關注的就是憑《奇異女俠玩救宇宙》首次入圍角逐金球獎的楊紫瓊！入行接近40年的楊紫瓊，首次入圍角逐金球獎，即以大熱姿態勇奪「音樂及戲劇類最佳女主角」殊榮！她上台領獎時忍不住眼泛淚光地說：「40年了，我沒有放手，今天終能站到這裏，是一趟很夢幻的旅程。」據了解，楊紫瓊是繼2019年《別告訴她》林家珍（Awkwafin）後，第二位亞洲影星奪影后殊榮！即睇2023金球獎得獎名單！



【電影類】

音樂及戲劇類最佳女主角

楊紫瓊／《奇異女俠玩救宇宙》



（《奇異女俠玩救宇宙》劇照）



音樂及戲劇類最佳男主角

柯林法洛／《伊尼舍林的女妖》



戲劇類最佳女主角

凱特布蘭琪／《塔爾》



戲劇類最佳男主角

奧斯汀巴特勒／《貓王艾維斯》



戲劇類最佳影片

《法貝爾曼》



音樂及喜劇類最佳影片

《伊尼舍林的女妖》



最佳女配角

安琪拉貝瑟／《黑豹2：瓦干達萬歲》



（《黑豹2：瓦干達萬歲》劇照）



最佳男配角

關繼威／《奇異女俠玩救宇宙》



最佳導演

史提芬史匹堡／《法貝曼：造夢大師》



最佳劇本

《伊尼舍林的女妖》



（《伊尼舍林的女妖》劇照）



最佳動畫片

《吉勒摩戴托羅之皮諾丘》



【電視類】



劇情類最佳影集

《龍族前傳》



（《龍族前傳》劇照）



劇情類最佳男主角

凱文科斯納／《黃石公園》



劇情類最佳女主角

千黛亞／《高校十八禁》



最佳迷你劇集及電視電影男主角

伊凡彼得斯／《食人魔達默》



最佳迷你劇集及電視電影女主角

亞曼達塞佛瑞／《新創大騙局》



