澳門好去處2023｜5大澳門好玩打卡新景點！超靚teamLab沉浸式藝術裝置 / 勁刺激388米長城市滑索/吸睛幻彩燈光展

澳門開關，加上海上客運近日重開夜船，大家都急不及待在周末「過大海」去趟短 trip，輕鬆一下。闊別 3 年，澳門新增了不少好玩新景點，一定要數女士最愛的 teamLab，常設館內展出多達 30 個沉浸式藝術作品，當中不缺超人氣的「花花世界」和「水晶宇宙」光影作品，超 IGable！偏好刺激的，推介世界第三長城市 Zipcity Macau，可以高速飛越葡京人上空；還有澳門首家室內跳傘館，挑戰大家的膽量。即睇 5 大澳門新景點推介！

澳門新景點01｜ 澳門teamLab 超自然空間︰佔地5,000平方米！超靚沉浸式藝術裝置

藝術團隊 teamLab 終於在澳門威尼斯人開常設館「teamLab 超自然空間」，佔地 5,000 平方米，展出多達 30 個沉浸式藝術作品，大部分更是高達 8 米的超巨型作品。最受歡迎的《無窮無盡的水晶宇宙》、《自由飄浮》、《生死無盡交錯永恆》都可以在澳門 teamLab 超自然空間找到，而《無盡綻放的宏大生命》就如一片花花世畀，隨著不同季節種出不一樣的花朵，再一起經歷花開花落。想睇均各個光影作品，建議預先下載 teamLab App，了解所在位置的作品的主題之外，亦方便與作品進行互動。





無盡綻放的宏大生命

無窮無盡的水晶宇宙

生死無盡交錯永恆



自由飄浮

澳門teamLab超自然空間

地址︰澳門威尼斯人® 金光會展展覽館 F 館

開放時間︰11am-7pm（最後入場時間為閉館前 45 分鐘）

網址︰www.teamlab.art/zh-hant/e/macao/





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