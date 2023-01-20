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20/01/2023

新年好去處2023｜超打卡able！必睇傳統剪紙藝術裝置迎兔年！300幅如意鏤空吊飾／360度環景攝影／福兔藝術迴廊／祥雲圓拱形天幕

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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law Photo: Celia Li

　　農曆新年就快到！雖然今年很多人選擇出外旅行行大運，但其實留在香港過年一樣可以很好玩！尤其銅鑼灣利園區特別邀請了本地紙藝藝術家劉銘鏗合作，設計《藝韻滿園‧喜迎新篇》利園新春裝置，於1月13至2月5日期間在希慎廣場、利園一期及利舞臺廣場展出！這一系列新春剪紙藝術裝置，除了以新年民間故事為主題，更用上紅色、金色的配搭來增加喜慶氣氛，有傳統感覺得來一點不俗套！好想第一時間衝去影相打卡！究竟傳統剪紙工藝怎樣融入新潮元素？

 

 

　　「其中一個很重要的元素就是光影！」紙藝藝術家劉銘鏗解釋，中國人傳統上會把剪紙貼在窗前，讓陽光穿透，紙影輕輕烙在地上或牆上，煞是好看！或從窗花望出去，又會看到窗外的自然景色！「所以大家可以留意『藝遊御紙園』的線條運用，有些位置我借用了大自然的形狀，例如花葉。當從上方打燈照射，再望一望地面的光影，便會發現那些鏤空吊飾在穿梭搖曳，讓人有種好像去了大自然的感覺。這次我將剪紙藝術再昇華，讓它產生一種更抽象的感覺，也更能呈現出一種現代美感！」

 

紙藝藝術家、立體書故事劇場創作人劉銘鏗，今年首次參與商場裝置設計。

 

下頁睇：必逛必影新春打卡位

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