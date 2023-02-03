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03/02/2023

元宵好去處2023｜賞花燈推介！打卡必影Cute爆招財貓／白兔醒獅／鯉魚跳龍門！仲可以行「吉祥走橋」祈福驅災！（附亮燈時間＋精選有趣燈謎）

#農曆新年 #兔年 #CNY2023 #正月十五 #康樂及文化事務署 #康文署 #元宵綵燈展 #香港文化中心露天廣場 #荃灣公園 #非物質文化遺產辦事處 #元宵節 #癸卯年 #花燈 #北區公園
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law Photo: 康樂及文化事務署

　　今個星期日（2月5日）是正月十五，也是元宵佳節，華人傳統會在元宵節這天吃元宵、賞花燈、猜燈謎！為慶祝元宵節，康文署由即日起至2月7日，分別在北區公園及荃灣公園舉行元宵綵燈展，非物質文化遺產辦事處也在香港文化中心露天廣場舉行主題綵燈展！3個綵燈展均於每晚6時起亮燈，大家不妨在吃晚飯前後去睇花燈、猜燈謎！即睇有乜靚靚打卡位！

 

【元宵好去處2023】1. 北區公園

 

　　在北區公園舉行的新界東元宵綵燈展，以「春意盎然──花開・鯉躍・兔動」為主題，透過有趣可愛的動物及色彩奪目的花鳥蟲魚造型的燈組，帶出春回大地、萬物蘇醒、處處生機的信息，寓意新的一年充滿活力！另外還有穿著華服的康文署吉祥物「活力仔」和「思文喵」，祝福大家身體安康，如意吉祥！

 

亮燈時間：晚上6時至11時

 

 

【元宵好去處2023】2. 荃灣公園

 

　　在荃灣公園舉行的新界西元宵綵燈展，則以「福兔迎春，金貓報喜」為主題，除了吉祥物「活力仔」和「思文喵」外，還有和樂融融的熊貓一家，以及玉兔與桃花構成春意勃然的美景等！綵燈展更特別加入「吉祥走橋」，以繽紛熱氣球點綴公園內小橋，大家記得要去體驗一下「走橋」的元宵習俗！象徵祈福驅災啊！

 

亮燈時間：晚上6時至11時

 

 

【元宵好去處2023】3. 香港文化中心露天廣場

 

　　由非物質文化遺產辦事處舉辦的春節綵燈展，特意請來擁有逾30年紮作經驗的許嘉雄師傅，以「兔來運轉・花燈迎新禧」為主題，製作糅合了寓意活潑跳脫的兔子、龍精虎猛的醒獅，以及農曆新年的應節食品和傳統點心的綵燈！。

 

亮燈時間：晚上6時至11時

 

 

　　提提大家，所有參觀人士必須佩戴口罩（包括拍照期間）。

 

更多詳情可瀏覽「癸卯年元宵綵燈展」網頁

 

按下頁猜燈謎

 

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