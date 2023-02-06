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06/02/2023

2月片單｜15大必睇新上電影、劇集推介！燒腦台劇電影版《想見你》、韓劇狗血劇《紅氣球》、《我是千尋》女神演前性工作者！同場：必睇港劇推介

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Text: Sammy Leung

　　先說說2月的推介電影，《毒舌大狀》票房16日內衝破7,500萬，受到不少網民激讚，大家如果還未看的話，就趕快去了。除了《毒舌大狀》，2月新上映電影都有很多。

 

【2月片單｜新上映電影推介】1. 《花路阿朱媽》：新加坡大媽韓國荒唐冒險

 

　　如果大家喜歡喜劇，可以留意一下韓國電影《花路阿朱媽》，這由洪慧芳、鄭東煥、姜亨錫、包勛評及呂珍九所主演，故事講述一名新加坡大媽十分愛看韓劇，本以為會和兒子來一次韓國之旅，最後旅行被取消。但這位新加坡大媽決定獨自去韓國，更展開了一次烏龍、荒唐冒險。

 

（圖片來源：《花路阿朱媽》）

（圖片來源：《花路阿朱媽》）

 

即睇預告片︰

 

 

上映日期：2023年2月9日

 

【2月片單｜新上映電影推介】2. 《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》：蟻俠誤闖神秘宇宙

 

　　《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》故事講述蟻俠、蟻俠女兒、黃蜂女、皮漢克博士和珍納芳婷不小心闖入了量子領域，在這個不受時間限制的神秘宇宙中，他們遇上了很多危機。而當中，蟻俠遇上了能夠控制時間的反派康，康答應為蟻俠改寫現實，但蟻俠在這場交易中需要付出代價。

 

（圖片來源：《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》）

（圖片來源：《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》）

 

即睇預告片︰

 

 

上映日期：2023年2月15日

 

【2月片單｜新上映電影推介】3. 《殘影空間》：特殊能力法醫找出黑暗兇案真相

 

　　香港電影《殘影空間》由鄧麗欣、姜皓文、謝君豪、袁富華、凌文龍、余香凝、蔡瀚億、Babyjohn Choi及伍允龍主演。電影講述香港發生了一宗社工虐殺家人的血案，而主角法醫精神科醫生徐曉靜天生有特殊能力，她在犯人的潛意識裏發現這並不是一單簡單的案件，懷疑有精神科醫生教唆病人。

 

（圖片來源：《殘影空間》）

（圖片來源：《殘影空間》）

（圖片來源：《殘影空間》）

 

即睇預告片

 

 

上映日期：2023年2月23日

 

【2月片單｜新上映電影推介】4. 《想見你》：Fans必睇！大熱燒腦台劇電影版

 

　　2019年的大熱台劇《想見你》大受歡迎，而在今個月《想見你》電影版正式上映，電影繼續由三位主角柯佳嬿、許光漢和施柏宇主演，故事延續電視劇的故事，燒腦又浪漫。

 

（圖片來源：《想見你》）

（圖片來源：《想見你》）

 

即睇預告片︰

 

 

上映日期：2023年2月9日

 

下頁即睇Disney+推介！

 

 

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