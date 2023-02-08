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08/02/2023

最高旅客評分香港住宿15強！有2間竟然係民宿！邊間新酒店上榜？邊間最多米芝蓮餐廳？邊間浴缸超大？

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Text: Sammy Leung

　　去一個地方去旅行，在預訂酒店前，不少人會查看該住宿的網上評價，看看曾經入住的客人的正評及負評，再小心選出自己喜歡的住宿。最近，Booking.com公布了香港15間於其平台獲得最高旅客評分的住宿，當中有不少出名的酒店。

 

　　早前，Booking.com 根據了超過二億四千萬則真實住客的評語，公布「Traveller Review Awards 2023」得主，在香港有151間住宿獲得Booking.com Traveller Review Award 2023。而當中，有15間於Booking.com獲得最高旅客評分的住宿，看看有哪些住宿吧！

 

最高旅客評分住宿1.城市綠洲民宿

 

　　位於大嶼山東涌的「城市綠洲民宿」環境優美寧靜，鄰近機場、亞洲博覽館及東涌市中心。民宿是獨立鄉村屋，一共有三層高，提供雙人床露台房、雙床露台房、家庭房等等，每層皆有獨立通道前往。共用區域有客廳、廚房及天台。民宿附近有河流，紅樹林和濕地，從村口步行7至15分鐘便可到巴士站。

 

(圖片來源：城市綠洲民宿)

(圖片來源：城市綠洲民宿)

 

地址：香港大嶼山東涌牛凹村27B

詳情：http://hkcityoasis.com/

 

最高旅客評分住宿2.香港四季酒店

 

　　中環五星級香港四季酒店正正位於香港的心臟地帶，坐擁維港美景，所以是不少旅客遊港之選。

 

(圖片來源：香港四季酒店)

 

　　四季酒店有米芝蓮餐廳Caprice、廣東餐廳龍景軒及鮨．齋藤，是最多米芝蓮餐廳的酒店，吸引很多愛美食的人前往一試。另外，香港四季酒店的泳池也相當漂亮，夏天一定去。

 

(圖片來源：香港四季酒店)

(圖片來源：香港四季酒店)

 

地址：香港中環金融街8號

詳情：https://www.fourseasons.com/zh_hant/hongkong/

 

最高旅客評分住宿3.香港君悅酒店

 

　　位於灣仔的香港君悅酒店今次都得到最高旅客評分，酒店面向維多利亞海港，地理位置相當好。餐廳方面有特色中菜餐廳港灣壹號、美式扒房Grand Hyatt Steakhouse、意大利南部風味的Grissini意大利餐廳等。

 

(圖片來源：香港君悅酒店)

(圖片來源：香港君悅酒店)

(圖片來源：香港君悅酒店)

 

地址：香港灣仔港灣道1號

詳情：https://www.hyatt.com/zh-HK/hotel/china/grand-hyatt-hong-kong/hkggh

 

最高旅客評分住宿4.木的地酒店–中環

 

　　位於中環的木的地酒店–中環以「木頭」的西班牙文Madera作酒店的名稱，設計以荷里活奢華為主題。酒店一共提供38間的套房，牆上畫著四大荷里活巨星，好像是柯德莉夏萍，相當有個性。

 

(圖片來源：木的地酒店–中環)

(圖片來源：木的地酒店–中環)

 

地址：香港中環荷李活道53 - 55號

詳情：https://www.maderagroup.com/hollywood/tc

 

最高旅客評分住宿5.港島香格里拉

 

　　港島香格里拉位於香港的心臟地帶，只要走2分鐘即可到達太古廣場坐擁極維多利亞港及太平山景致。酒店所有客房與套房以充滿亞洲風韻的歐洲家具佈置。餐飲方面一共有7間餐廳及酒吧，供遊客享用。

 

(圖片來源：港島香格里拉)

(圖片來源：港島香格里拉)

 

地址：香港特別行政區中區法院道太古廣場

詳情：https://www.shangri-la.com/tc/hongkong/islandshangrila/

 

下一頁：更多旅客高評平住宿

 

 

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