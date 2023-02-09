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09/02/2023

賞花好去處2023｜留在香港都賞到花海！東涌最新櫻花園／天水圍夢幻繡球花海／大埔湖邊賞萬朵鬰金香

#輕旅行 #週末好去處 #打卡熱點 #東涌 #東涌櫻花園 #櫻花園 #廣州櫻花 #櫻花 #天水圍公園 #繡球花 #大埔 #Lake House #鬱金香 #情人 節2023
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Text: Louise Yuen

　　踏入初春，熱愛日本的港人都急不及待飛去日本賞櫻花，但留在香港想不到亦能欣賞到多片絕美花海！說的是近期爆紅的東涌櫻花園，跳上玻璃纜車俯瞰腳下一片粉紅色的櫻花大道，這個角度賞櫻花絕對是新鮮事。雖然 3 月的花卉展尚未開幕，不過在天水圍已能率先走入一片夢幻繡球花，另外大埔 Lake House 還有 2 萬朵鬰金香的湖邊花園……重點是以上賞花點均是免費開放入場，只是花期有限，趕在鮮花凋零前快閃捕捉香港的小花海吧！

 

賞花好去處2023｜東涌櫻花園︰坐纜車俯瞰粉色櫻花花海大道

 

　　東涌櫻花園近日成為賞櫻新熱點，原來機管局早前在東涌赤鱲角南路及觀景山山腳種植了約 100 棵廣州櫻花樹正在盛開，將本來青葱的大草地染成一片浪漫粉色花海，除了走進櫻花隧道近距離賞花，乘搭昂坪纜車更可以另一個角度俯瞰整片粉色櫻花樹群，唔使就角度亦能影到靚相！櫻花樹以外，機管局還在機場路種植 260 棵黃花風鈴木，預計 3 月便會開花盛放。

 

（圖片來源︰ FB@香港國際機場）

（圖片來源︰ FB@香港國際機場）

（圖片來源︰ FB@香港國際機場）

（圖片來源︰ FB@香港國際機場）

（圖片來源︰FB@昂坪360）

 

東涌櫻花園

地址︰東涌赤鱲角南路近觀景山

開放時間︰24 小時

 

下一頁︰過百朵盛開繡球花拼湊出夢幻花海

 

 

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