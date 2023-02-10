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10/02/2023

情人節2023│外國網民票選「最浪漫韓劇」Top10！爆紅韓劇《來自星星的你》竟然冇份！《社內相親》no.3！第1名係呢套？

#韓劇 #票選 #太陽的後裔 #情人節 #網民 #浪漫 #孤單又燦爛的神—鬼怪 #W－兩個世界 #大力女子都奉順 #愛的迫降 #社內相親 #金秘書為何那樣 #雖然是精神病但沒關係 #月之戀人－步步驚心：麗 #舉重妖精金福珠
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Text: Sammy Leung

　　快到情人節，如果想舒舒服服留在家中，過一個安靜的二人世界，不妨在家煲劇吧！外國網民票選了最浪漫韓劇，到底你心目中的韓劇有沒有上榜呢？情人節當然要看浪漫的劇集，如果頭10位的劇集，你還沒有看過，今個周末就可以去看看了！

 

　　外國網站Ranker常常都會有不同的投票，上次說完歷年最佳韓劇，而今次先講講最浪漫韓劇吧！「最浪漫韓劇」一共由20萬網民選出，在今次排名中，連經典的《秘密花園》及《來自星星的你》，到底哪一套大家最浪漫的呢？

 

最浪漫韓劇│第10位.：《W－兩個世界》

 

　　不知道大家有沒有看過2016年《W－兩個世界》？第10位是MBC《W－兩個世界》，《W－兩個世界》，由李鍾碩、韓孝周主演，故事講述女醫生吳妍珠進入了漫畫《W》的世界中，過程中遇上漫畫主人公姜哲。二人在現實和漫畫世界中發生的懸疑愛情故事。

 

 (圖片來源：MBC)

 

 (圖片來源：MBC)

 

最浪漫韓劇│第9位.：《月之戀人－步步驚心：麗》

 

　　第9位是SBS於2016年播出的《月之戀人－步步驚心：麗》，由李準基、李知恩、姜河那所主演，改編自中國原創小說。故事講述生活在現代的女主角高夏真因意外靈魂穿越到高麗王朝，並附身在解樹身上，解樹和王朝的四皇子王昭相愛，是一套愛情及宮鬥劇。

 

 (圖片來源：SBS)

 

　　不過要留意是，雖然劇中有不少浪漫場面，但結局是悲劇收場，大家看之前要有心理準備啊！

 

 (圖片來源：SBS)

 

最浪漫韓劇│第8位.：《孤單又燦爛的神—鬼怪》

 

　　第8位是tvN在2016年播出的《孤單又燦爛的神—鬼怪》，相信有不少人都看過吧！由孔劉、李棟旭、金高銀所主演的《孤單又燦爛的神—鬼怪》，劇情講述男主角金信是擁有不死之身的「鬼怪」，他很想結束自己不死的生命，所以一直可以做到這一切的鬼怪新娘。而在過程中遇上自稱是「鬼怪新娘」的少女池恩倬。

 

 (圖片來源：tvN)

 

　　除了二人的劇情浪漫，劇中的場景也相當漂亮。當年這一套刻的討論度十分高，金高銀也因此爆紅。

 

 (圖片來源：tvN)

 

最浪漫韓劇│第7位.：《太陽的後裔》

 

　　情人節當然要看《太陽的後裔》！第7位是KBS在2016年播出的《太陽的後裔》，由宋仲基、宋慧喬、金智媛、 晉久主演。劇情講述特韓國戰隊和外科醫生的故事，二人因為職業所限，令到聚少離多。

 

 (圖片來源：太陽的後裔)

 

　　男女主角海外工作時，經歷多次危險、離離合合及生離死別，最後都能開花結果。《太陽的後裔》當中有不少浪漫情節，大家看完真的會猶如小鹿亂撞。

 

 (圖片來源：太陽的後裔)

 

最浪漫韓劇│第6位.：《大力女子都奉順》

 

　　第6名是2017年播出的《大力女子都奉順》，大家有沒有看過呢？《大力女都奉順》由朴寶英、朴炯植、金志洙所主演，劇情講述女主角都奉順遺傳了家族的超級力氣，本來是男主角安敏赫的保鑣，後男主角公司企劃開發部的實習生。二人相識後慢慢互相產生好感的故事。

 

 (圖片來源：jtbc)

 

　　女主角可愛得來又力氣十足，出現反差萌；而她和男主角相處的情節，也甜蜜得讓人忍不住要尖叫。

 

 (圖片來源：jtbc)

 

下一頁：最浪漫韓劇第1至5位

 

 

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