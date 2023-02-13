【通關｜入境健康申報】3方法申請「黑碼」過關內地！1分鐘搞掂！有效期幾耐？民署18區支援站在哪？（附申請教學＋支援站地址）

自香港與內地恢復全面通關後，所有口岸包括羅湖、蓮塘／香蓮圍、落馬洲／皇崗、沙頭角口岸貨運，過關人流大增。為令過關更暢順省時，香港海關早前呼籲跨境人士可先填寫內地的「入境健康申報」（俗稱「黑碼」）。到底「黑碼」要點申請？有效時限幾耐？即睇懶人包！

提提大家，由2023年2月6日起，如果想返大陸……

—無須再網上預約，亦不設配額限制

—7天內無前往外國或其他境外地區，不需要核酸檢測陰性證明；如7天內有前往外國或其他境外地區，則需要入境前48小時核酸陰性證明（3歲及以下嬰幼兒可免豁免）

—需要填寫入境健康申報（「黑碼」）

—過境後不需要做核酸檢測及不用隔離

即睇入境健康申報（「黑碼」）教學：

目前申請「黑碼」的方法有三，包括網上申報、使用微信WeChat App「海關旅客指尖服務」申報，以及使用智能手機掃碼／關口電腦申報。

【申請「黑碼」教學】1. 網上申報

Step 1：進入「出入境健康申報網站」後，點擊「申報」；

（截圖自出入境健康申報網站）

Step 2：填寫「個人信息」，包括姓名、職業、證件號碼等；

（截圖自出入境健康申報網站）

Step 3：填寫「出／入境信息」，必須選擇手機號碼類型屬「境内」或「境外」，以及填寫手機號碼；

（截圖自出入境健康申報網站）

Step 4：申報健康狀況；

Step 5：輸入驗證碼，然後剔選「本人已閱知本申明卡所列事項，保證以上申明內容真實準確。如有虛假申明內容，願承擔相應法律責任」，並提交申報；

（截圖自出入境健康申報網站）

Step 6：成功申請「黑碼」後，可用手機截圖保存，以便過關時查驗。

【申請「黑碼」教學】2. 微信WeChat App「海關旅客指尖服務」申報

Step 1：透過微信掃碼，或於微信小程式搜索「海關旅客指尖服務」；

（截圖自微信WeChat App「海關旅客指尖服務」）

Step 2：輸入個人資料（所需的資料和網上申報相同）；

Step 3：完成申報後，可用手機截圖保存，以便過關時查驗。

【申請「黑碼」教學】3. 智能手機掃碼／關口電腦申報

如果沒有提早進行網上申報，亦可於關口即場掃瞄二維碼進行網上申請。關口亦設有特別通道，擺放多部電腦讓未能成功用手機申報的人士使用，現場亦有工作人員從旁協助。

（圖源：中國海關）

民政事務總署早前於社交網頁表示，已於18區民政諮詢中心設立支援站，在辦公時間內協助有需要市民填寫「健康申報」。即睇18區民政諮詢中心地址及電話。

常見問題

問：入境內地前，如何進行健康申報？

答：可經網上申報、使用微信WeChat App「海關旅客指尖服務」申報，或使用智能手機掃碼／關口電腦申報。

問：「黑碼」的有效時限？

答：每次申請「黑碼」生成的有效時長為24小時，且一次申報只能使用一次。