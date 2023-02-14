14/02/2023
摘士多啤梨 | 5個人氣本地士多啤梨園推介！全部零入場費！邊個最抵玩？去之前有一件事必做！（附交通詳情）
放假想去郊外呼吸一下新鮮空氣，但又不想去行山，還有甚麼活動可以做呢？上次曾推介7大本地農莊，今次就說說可以摘士多啤梨的農莊吧！一齊來看看5大本地士多啤梨園，放假的時候約好朋友一齊去！Let’s go！
**小貼士：大家去之前記得記得士多啤梨園前，要查詢士多啤梨情況，以免撲空。
摘士多啤梨│1. 鳳凰農場
位於新界打鼓嶺的鳳凰農場有士多啤梨蔬菜自摘園，最近打鼓嶺鳳凰農場士多啤梨自摘園B提供自己摘士多啤梨，更不用預約，免費入場。
(圖片來源：鳳凰農場)
(圖片來源：鳳凰農場)
當大家摘好自己的士多啤梨後，更可以去磅重量，按每磅$80收費。如果有私家車的朋友，更可以自行駕車前往農場，鳳凰農場是免費泊車的。
(圖片來源：鳳凰農場)
(圖片來源：鳳凰農場)
交通方法：
- 由粉嶺站公共小巴總站乘搭小巴52K前往坪輋（在總站下車）,鳳凰農場就在對面
- 由上水站公共巴士總站乘搭79K至打鼓嶺李屋村站下車,鳳凰農場就在對面
- 駕車由粉嶺站出發約15分鐘
收費：士多啤梨每磅$80
開放時間：星期一至日早上7時至下午6時
地址：新界打鼓嶺坪輋路1117號鳳凰農場士多啤梨自摘園B
電話：6219 4955／6912 3375
詳情：鳳凰農場
摘士多啤梨│2. 朗屏士多啤梨葡萄園
位於朗屏的朗屏士多啤梨葡萄園最近提供摘士多啤梨，以日本品種為主，更不用預約，免費入場。當大家摘好自己的士多啤梨後，更可以去磅重量，按每磅$100收費。
(圖片來源：朗屏士多啤梨葡萄園)
(圖片來源：朗屏士多啤梨葡萄園)
另外，園內還有其他的蔬果，好像是車厘茄、蔬菜、提子、橙等，大家都可以在不同季節先到先摘。現在農場內的羊媽媽誕下了2隻羊BB，可供大家參觀。
(圖片來源：朗屏士多啤梨葡萄園)
交通方法：朗屏西鐵站 K66 巴士，大棠（回旋處）站落車，由大棠村口牌坊後面
收費：士多啤梨每磅$100
開放時間：星期一至日早上8時至下午6時
地址：元朗大棠路大棠村（牌坊後面-球場側）D.D.117,Lot#500&501,A段
電話：9251 8926
詳情：朗屏士多啤梨葡萄園
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