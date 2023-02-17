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17/02/2023

台北新酒店│台北5大新酒店推介：日本過江龍 / 過癮吉豚屋主題房 / Hermès御用團隊打造 / 大人遊樂園瘋狂打卡！全部近車站！

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Text: Sammy Leung

　　大家終於可以飛台灣了！早前etnet介紹了遊台注意事項、入台證3大申請方法及4間航空公司的台北機票大比拼，今次就說說住宿吧！沒有去台灣3年，到底台北有甚麼新酒店呢？一文介紹5間台北近年開業的酒店，如果想去台北旅行就要留意了！


**酒店房價參考住宿訂購平台，價格略有浮動，一切以官網為準


延伸閱讀：4大航空公司台北機票大比拼！
延伸閱讀：一文睇晒遊台注意事項＋「入台證」3大申請方法


台北新酒店│1. JR東日本大飯店台北：日本過江龍！超近捷運站 ＋ 遼寧夜市

 

　　位於台北市中山區的JR東日本大飯店台北在2021年開幕，大家只要徒步僅需1分鐘即可從捷運南京復興站抵達飯店，而遼寧夜市也是在附近，十分方便。酒店配備健身室、室內恒溫泳池、桑拿及設日式養生指壓按摩的SPA。


JR東日本大飯店台北（圖片來源：JR東日本大飯店台北）


室內恒溫泳池（圖片來源：JR東日本大飯店台北）


室內恒溫泳池（圖片來源：JR東日本大飯店台北）


　　在酒店房間方面，JR東日本大飯店台北設20種房型，大致可分為都會客房、行政客房及套房，大家可以因應自己的需要選擇。而房間以溫潤的木質色調提升空間的柔和氣息，設計簡約，更會提供浴缸、免費無線上網等。


設20種房型（圖片來源：JR東日本大飯店台北）


設20種房型（圖片來源：JR東日本大飯店台北）


房間浴缸（圖片來源：JR東日本大飯店台北）


價錢：大約港幣$1,841起
交通資訊：從MRT文湖線、松山新店線「南京復興站」２號出口步行約1分鐘（鄰近台北捷運「南京復興站」）
地址：台灣台北市中山區南京東路三段 133 號
詳情：https://taipei.metropolitan.tw/


下一頁：主打日式商務風的日本過江龍酒店

 

 

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