6大高鐵沿線小旅行：福田站 + 廣州南站！超美藝術teamLab/室內大型滑雪場/ 488米戶外觀景台/哥德式石室聖心大教堂

大家會不會到內地探親或者是遊玩呢？自從1月15日高鐵重開，開始提供短途列車服務，大家北上又可以多一個方法。今次就介紹6個高鐵沿線的遊玩地方，讓大家到內地旅行或探親時，有多一樣活動。

自從高鐵在2023年1月15日重開，就開始提供短途列車服務往來各地，包括深圳、東莞、廣州、廣州東、東莞及東莞南。一齊看看6個高鐵沿線的遊玩景點！

高鐵沿線景點│1. 福田站：中洲灣C Future City teamLab

中洲灣C Future City內即將開幕的teamLab，當中有5大藝術打卡位，包括虛擬的瀑布，會因人的存在而變化；由花堆砌出的立方體，會因人的靠近而誕生及凋零；叢林中的瀑布及花朵因為大家而重覆著從誕生到凋零的過程；在空間裡書寫的書法隨著所在地的日出、日落變得明亮、黑暗；禪宗書畫裡的圓相。

虛擬瀑布(圖片來源：teamLab)

花堆砌出的立方體(圖片來源：teamLab)

叢林中的瀑布及花朵(圖片來源：teamLab)

空間裡書寫的書法(圖片來源：teamLab)

地點：深圳市福田區濱河大道9283號中洲灣

詳情：https://www.teamlab.art/zh-hant/e/cfuturecity/

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