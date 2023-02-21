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21/02/2023

花展2023｜實體花卉展3月回歸！浪漫繡球花主題+晚上燈光匯演！一文睇晒展期/收費/地點

#香港花卉展覽 #花卉展 #花展 #維園 #繡球花 #燈光匯演 #花藝 #打卡熱點 #週末好去處 #本地遊
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Text: Louise Yuen

　　香港花卉展向來受一眾花迷歡迎，可惜過去 3 年受疫情影響，只能轉至線上展覽賞花，直至今年 3 月，實體花卉展終於在維園復辦喇！

 

　　為期 10 日的花卉展覽將於 3 月 10 日至 19 日在銅鑼灣維園舉行，今年以「繡麗綻放、幸福滿載」為主題，主打盛開中的繡球花，打造出以四季為題的獨特園境，場內盡是一片片繡球花海，空氣中都散發着浪漫氛圍。一到晚上，園林造景更設有燈光音樂匯演，值得一看。

 

（圖片來源︰政府新聞處）

 

　　繡球花通常在春夏兩季開花，綻放時絢麗多姿，色彩鮮明，紫色、藍色、粉紅色、紫紅色、白色及青色都是常見的繡球花顏色。原來花色是因土壤酸鹼度而異，若屬酸性土壤，花色會偏藍；若種在鹼性土壤，則花開粉紅，為春日增添美態。除了繡球花和其他花卉，場內也展出了本地、內地及海外園藝機構悉心栽培的盆栽、造型優美的花藝擺設及色彩繽紛的園景設計。

 

（圖片來源︰政府新聞處）

 

2023 香港花卉展覽

日期：2023 年 3 月 10 日至 19 日

時間：上午 9 時至晚上 9 時

地點：香港維多利亞公園

費用：全費 $14；優惠收費 $7（包括 4 至 14 歲兒童、全日制學生、60 歲或以上長者、殘疾者及其照顧者）

電話：2601 8260

網址︰www.hkflowershow.hk/tc/hkfs/2023/index.html

 

註︰周一至周五入場優惠—60 歲或以上長者、殘疾者及其照顧者免費參觀；30 人或以上的團體可獲成人半價優惠，惟團員必須一同進場

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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