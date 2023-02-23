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23/02/2023

觀塘一日遊！5大美食+打卡行程推介！30組巨型壁畫 / 超靚海濱野餐位 / 高質梳乎厘Pancake / 自家製鰹魚湯烏冬

#觀塘 #一日遊 #美食 #打卡 #行程 #推介 #香港 #觀塘海濱花園 #Cobber Coffee & Tonys Pastry #鰹烏冬 Katsuo Udon 讃岐烏龍製麺所 #NUTMAD
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Text: Sammy Leung

　　又到了一日遊系列！香港實在有好多地方都值得一去，今次就介紹觀塘，雖然說平日的觀塘人多車又多，但這裏真的有很多美食，除了有高質梳乎厘pancake，還有邪惡經典法式多士。找一個周末，來一次觀塘一日遊吧！

 

延伸閱讀：馬灣一日遊！5大美食+打卡行程推介！

 

觀塘一日遊│1. 觀塘海濱花園：市中心都可野餐+1公里步道

 

　　步道全長約1公里的觀塘海濱花園，每個周末都會吸引很多人來這裏散步，除了步道，還有綠油油的草地可以野餐。大家可以在觀塘海濱中間位置草地靜靜的看著海，更會看到啟德郵輪碼頭和跑道公園。

 

(圖片來源：ekeo.gov.hk)

(圖片來源：ekeo.gov.hk)

 

　　觀塘海濱花園的設施包括：特色塔樓地標、2個觀眾看台（200個座位）、兒童遊樂場、2個太陽能涼亭等等。坐累了、走累了，更可以到附近餐廳用餐。

 

(圖片來源：ekeo.gov.hk)

(圖片來源：ekeo.gov.hk)

 

時間：全日24小時

地址：觀塘海濱道80號

詳情：https://www.lcsd.gov.hk/tc/parks/ktp/index.html

 

下一頁：觀塘30組巨型壁畫：呈現30個不同行業人物故事

 

 

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