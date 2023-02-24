坪洲一日遊！5大美食+打卡行程推介！自製手工南乳芝麻餅 / 牛皮廠秘密花園塗鴉打卡牆 / 新手1.5小時登手指山

說到周末、放假好去處，一定要是去離島，搭了短短的一程船，暫時遠離繁囂。今次要介紹的是坪洲一日遊，除了可以1.5小時行完手指山，更可以闖入牛皮廠秘密花園及食到當地的Café及美食。Let’s go！

坪洲一日遊│1.手指山：新手1.5小時行完！走到「天涯海角」欣賞到南丫島

既然要暫時遠離繁囂，一定要去行山，所以第一個要介紹的打卡點是手指山！坪洲的手指山只有95米高，就算是新手，都可以成功在1.5小時內登頂，雖然這座山不高，卻可以看到很美的風景。

大家從中環搭船到坪洲後，從坪洲碼頭可以沿住指示牌方向，便會到達手指山起步點。走過平路再拾級而上，走完300多石級就可以到達手指山山頂。而攀過手指山，再走過小徑，更可以到達島上最東邊的「天涯海角」銀洲仔亭。在銀洲仔亭上，可以欣賞到南丫島、青馬大橋等等。

(圖片來源： discoverhongkong.com)

地址：坪洲坪洲家樂徑

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