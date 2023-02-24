  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本

24/02/2023

坪洲一日遊！5大美食+打卡行程推介！自製手工南乳芝麻餅 / 牛皮廠秘密花園塗鴉打卡牆 / 新手1.5小時登手指山

#坪洲 #一日遊 #美食 #打卡 #行程 #自家製 #放假好去處 #離島 #行山 #手指山 #創意裝置藝術 #咖啡館 #冰室
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　說到周末、放假好去處，一定要是去離島，搭了短短的一程船，暫時遠離繁囂。今次要介紹的是坪洲一日遊，除了可以1.5小時行完手指山，更可以闖入牛皮廠秘密花園及食到當地的Café及美食。Let’s go！

 

 

坪洲一日遊│1.手指山：新手1.5小時行完！走到「天涯海角」欣賞到南丫島

 

　　既然要暫時遠離繁囂，一定要去行山，所以第一個要介紹的打卡點是手指山！坪洲的手指山只有95米高，就算是新手，都可以成功在1.5小時內登頂，雖然這座山不高，卻可以看到很美的風景。

 

　　大家從中環搭船到坪洲後，從坪洲碼頭可以沿住指示牌方向，便會到達手指山起步點。走過平路再拾級而上，走完300多石級就可以到達手指山山頂。而攀過手指山，再走過小徑，更可以到達島上最東邊的「天涯海角」銀洲仔亭。在銀洲仔亭上，可以欣賞到南丫島、青馬大橋等等。

 

(圖片來源： discoverhongkong.com)

 

地址：坪洲坪洲家樂徑

 

下一頁：打卡必去！牛皮廠秘密花園

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#坪洲 #一日遊 #美食 #打卡 #行程 #自家製 #放假好去處 #離島 #行山 #手指山 #創意裝置藝術 #咖啡館 #冰室

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk