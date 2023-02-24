日本旅行必備5大實用 App推介！日版Openrice搵區內最正餐廳/ 超好用搭鐵App/ 全國櫻花地圖

日本旅行，除了常用的 Google transalte 和 Google map，call 車、搵路、揀餐廳其實統統都有手機 App 幫手，今次為大家搜羅 5 大日本旅行必備實用 App，由覓食必備日版 openrice、超好用搭鐵 app、全國櫻花地圖、藥妝日文翻譯都有，下次日本旅程就更方便！

日本旅行App推介 01｜乗換案内︰超好用搭鐵 app！輸入中、英文站名都search到

乗換案内

乗換案内是小編最常用的日本搭車 App，有齊日本各地 JR、地鐵、私鐵等交通資訊，只要簡單輸入起點和目的地便能搜尋最佳轉乘方法。最抵讚是站名可以輸入中文或英文，就算不諳日文也沒問題。

輸入資料後，頁面會提供幾條乘車路線任你選擇，有車程最快的、車費最平的、最少轉車次數的，還詳細列出每條路線的轉乘方法、次數、出發與到達時間、班次及車費等。而個人最愛就是這 App 還提供列車抵達的月台位置，入閘後直接跟住 App 上資料前往月台登車，唔使再慢慢睇水牌就最方便。

乗換案内

網址︰www.jorudan.co.jp/

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