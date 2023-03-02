天文台3月推開放日！免費入場參觀總部 +了解天氣預報工作！即睇登記時間、方法！

為了慶祝成立 140 周年，香港天文台將於 3 月下旬舉行開放日，讓大家深入尖沙咀的天文台總部了解天文台工作及關注氣候變化。參加天文台開放日的方法簡單，即日起於網上登記，即可索取最多 4 張入場券。

天文台總部將於 3 月 25 及 26 日一連兩日開放予公眾參觀，今年以「天氣．氣候．水，代代向未來」主題，設置展覽提高公眾對氣候變化的關注和認識，而且可以了解天文台如何應用嶄新科技進行天氣預報、航空氣象、微氣候監測及輻射監測等工作。

香港天文台建於 1883 年，維多利亞殖民風格建成，拱形窗和長廊別具特色，於 1984 年列為古蹟。（民政事務總署）

參加天文台開放日的方法簡單，只需預先於其官網登記，便可以預約免費參觀，每人最多可索取四張入場券。如報名人數超出限額，則以電腦抽籤形式處理。要留意，網上登記只於即日起至 3 月 6 日 12pm 開放，成功獲取入場券人士會於 3 月 14 日或之前經電郵收到二維碼入場券。

香港天文台開放日2023

地點：九龍彌敦道 134A 號香港天文台總部

日期：2023 年 3 月 25 及 26 日（星期六及星期日）

時間：9:30am-5pm

網址︰www.hkoopenday.gov.hk/tc/registration/

註：每節參觀時間約 1 小時