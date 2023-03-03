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03/03/2023

土瓜灣一日遊！5大必去小店推介︰地道足料北京餃子/ 超搶手老字號明火蛋卷/ 工廈懷舊精品店尋寶

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Text: Louise Yuen

　　你可能覺得土瓜灣只是住宅區，沒什麼好逛，但其實舊區往往隱藏了很多傳統老店，像主打北京餃的巧興麵食店，賣最地道的北方風味；垣記由木頭車仔檔起家，其明火煎烘手工蛋卷已變成區內名物，卧虎藏龍。加上屯馬綫開通，更多特色小店又陸續進駐，為舊區帶來一番新氣象。


土瓜灣必去小店 01｜巧興麵食店︰主打地道北京餃！識食一定蘸「臘八蒜」醋汁


　　開業超過30年的巧興麵食店是區內人氣街坊店，主打傳統北京餃子，款式不多，只有白菜豬肉、三鮮、韭菜和牛肉4種口味，每日在店內人手密密包製，每隻都皮厚餡料多，吃起來足料有咬口。這裏沿用北方食法，不用上湯，反而以滾水烚熟餃子，記得配搭老闆自家浸泡的「臘八蒜」醋汁，每口餃都帶蒜香，倍添滋味。水餃以外，店內也提供香脆煎餃，又是另一種美味。

 

 
 
 
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巧興麵食店
地址︰土瓜灣安徽街 7 號嘉信大廈地下
電話︰2334 9137
營業時間︰11am-10pm（星期二仔休息）


下一頁︰師承必比登推介名店！賣傳統糖水味道

 

 

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