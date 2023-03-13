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13/03/2023

奧斯卡 / 亞洲電影大獎得獎名單一文睇晒！楊紫瓊成首名奧斯卡華裔影后！梁朝偉、湯唯亞洲電影大獎稱帝封后！哪些電影是大贏家？

#亞洲電影大獎 #正義迴廊 #梁朝偉 #楊紫瓊 #影后 #奇異女俠玩救宇宙 #得獎名單 #奧斯卡 #湯唯
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Text: Sammy

　　第95屆奧斯卡金像獎及第16屆亞洲電影大獎剛好在這2天舉行，一齊看看奧斯卡及亞洲電影大獎的得獎名單，看看誰是今次的影帝、影后！哪些電影是大贏家？

 

第16屆亞洲電影大獎得獎名單

 

最佳男主角：《風再起時》梁朝偉

 

 (圖片來源：FB@風再起時 Where The Wind Blows)

 

最佳女主角：《分手的決心》湯唯

 

 (圖片來源：IG@ tangwei_mbox)

 

最佳男配角：《愛是自私》宮澤冰魚

 

 
最佳女配角：《緊急迫降》金素辰

最佳電影：《Drive My Car》

最佳導演：《孩子轉運站》是枝裕和

最佳新演員：《正義迴廊》麥沛東

 

 (圖片來源：正義迴廊 The Sparring Partner)

 

最佳新導演：《一個和四個》久美成列

最佳編劇：《分手的決心》丁瑞慶、朴贊郁

最佳攝影：《一個和四個》呂松野

最佳剪接：《Drive My Car》山崎梓

最佳美術指導：《分手的決心》柳星姬

最佳造型設計：《梅艷芳》吳里璐、葉嘉茵

最佳視覺效果：《明日戰記》鄒志盛、梁偉傑、郭泰、羅慧媚

最佳原創音樂：《Drive My Car》石橋英子

最佳音響：《梅艷芳》杜篤之、吳書瑤

終身成就獎︰洪金寶

亞洲電影貢獻榮譽大獎︰梁朝偉

卓越亞洲電影人大獎︰阿部寬

AFA新世代獎︰池昌旭

 

下一頁：睇埋第95屆奧斯卡金像獎得獎名單

 

 

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