台灣旅行│春天遊台6大賞花打卡位！最美黃花風鈴木公園／夢幻紫藤花隧道／仙氣白色海芋花海／ 紅色廟宇配雪之花

台灣每個月都有不同的花會盛開，好像1月的鬱金香、2月的櫻花，而來到3至4月，又是甚麼的花季呢？如果大家在這2個月會去台灣的話，不妨去看看黃花風鈴木、油桐花及紫藤花等等，今次為大家推介6個3、4月的賞花地點，一齊去打卡！

**建議安排行桯前，可以在Instagram搜尋相關地方，看看最近的相片，留意當日花況。

台灣賞花地點│1. 嘉義溪畔仙境：1公里黃花風鈴木道

說到台灣3月賞花，一定要看看黃花風鈴木，陽光灑在花瓣上，閃閃發光。第一個欣賞黃花風鈴木的推介地點是嘉義溪畔仙境，這裡有大約1公里的黃花風鈴木路，所以很容易就可以拍到一張美照！

(圖片授權：IG @beckhamhong66)

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不過要留意的是，因為溪畔仙境的入口是單行道，大家可以把車停泊好後才走進去。

(圖片授權：IG @beckhamhong66)

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在嘉義，大家可以去森林之歌、白水湖壽島、全檜木鹿麻產車站、最美公園神社的「昭和十八J18」等。

地址：Google Map導航嘉義太保聖后宮

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