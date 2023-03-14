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14/03/2023

台灣旅行│春天遊台6大賞花打卡位！最美黃花風鈴木公園／夢幻紫藤花隧道／仙氣白色海芋花海／ 紅色廟宇配雪之花

#台灣 #旅行 #遊台 #賞花 #打卡位 #黃花風鈴木 #紫藤花 #海芋花 #雪之花
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Text: Sammy Leung

　　台灣每個月都有不同的花會盛開，好像1月的鬱金香、2月的櫻花，而來到3至4月，又是甚麼的花季呢？如果大家在這2個月會去台灣的話，不妨去看看黃花風鈴木、油桐花及紫藤花等等，今次為大家推介6個3、4月的賞花地點，一齊去打卡！

 

**建議安排行桯前，可以在Instagram搜尋相關地方，看看最近的相片，留意當日花況。

 

台灣賞花地點│1. 嘉義溪畔仙境：1公里黃花風鈴木道

 

　　說到台灣3月賞花，一定要看看黃花風鈴木，陽光灑在花瓣上，閃閃發光。第一個欣賞黃花風鈴木的推介地點是嘉義溪畔仙境，這裡有大約1公里的黃花風鈴木路，所以很容易就可以拍到一張美照！

 

(圖片授權：IG @beckhamhong66)

(圖片授權：IG @beckhamhong66)

 

　　不過要留意的是，因為溪畔仙境的入口是單行道，大家可以把車停泊好後才走進去。

 

(圖片授權：IG @beckhamhong66)

(圖片授權：IG @beckhamhong66)

 

　　在嘉義，大家可以去森林之歌、白水湖壽島、全檜木鹿麻產車站、最美公園神社的「昭和十八J18」等。

 

地址：Google Map導航嘉義太保聖后宮

 

下一頁：茶園後金黃色黃花風鈴

 

 

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