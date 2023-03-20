  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本

20/03/2023

日本樂園新事預告！東京哈利波特影城6月開幕/迪士尼海洋設Fantasy Springs新園區/USJ限定哆啦A夢XR雲霄飛車

#日本 #樂園攻略 #吉卜力公園 #哈利波特影城 #斜角巷 #東京 #哈利波特 #Disney Sea #Disney Sea #大阪環球影城 #Fantasy Springs #哆啦A夢 #斜角巷 #環球影城 #USJ #東京迪士尼海洋 #小飛俠 #魔髮奇緣 #冰雪奇緣 #大阪
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Louise Yuen

　　日本樂園新事多，吉卜力公園去年 11 月在名古屋愛知縣開幕，已經吸引一班宮崎駿蜂擁而至，最近全球第二座哈利波特影城也公布將於 6 月在東京正式開幕，不只有齊電影場景、道具和戲服，更擁有全球最大的《哈利波特》室內設施，令人超期待！Disney Sea 及大阪環球影城（USJ）亦不遑多讓，分別以全新「Fantasy Springs」園區及期間限定的哆啦A夢 XR 雲霄飛車迎戰，粉絲們又多個飛去日本的理由了！


日本樂園新事預告 01｜東京哈利波特影城6月開幕！還原9 ¾月台＋霍格華茲列車


　　全球第二座哈利波特影城終於公布於6月16日正式開幕，落戶於日本東京的「豐島園 Toshimaen」舊址，佔地逾9萬平方呎，分室內及室外區域，面積比倫敦的哈利波特影城更大，不只有霍格華茲特禮堂、斜角巷、9 ¾月台和黑森林4大區域，更設蜂蜜公爵、奧利凡德先生的店、華麗與污痕書店、活米村等14個主題，當然不少得東京獨有的佈景，打造出全球最大的《哈利波特》室內設施，預計起碼行3至4小時才能逛勻整個園區。

 


（圖片來源︰Warner Bros. Studio Tour Tokyo）

 


（圖片來源︰Warner Bros. Studio Tour Tokyo）


　　有別於大阪環球影城（USJ）的哈利波特魔法世界™，這裏不設刺激機動遊戲，但完美還原一系列《哈利波特》及《怪獸與牠們的產地》系列的電影場景，還展出多件電影中道具和戲服，「麻瓜」們就如親身走入哈利波特的魔法世界，超有代入感！

 


（圖片來源︰Warner Bros. Studio Tour Tokyo）

 


（圖片來源︰Warner Bros. Studio Tour Tokyo）


　　哈利波特影城日前舉行記者會，更首次公開園區內的9 ¾月台場景，據說該霍格華茲特快列車由運行超過35年的蒸汽火車「Dumbleton Hall 號」翻新改造，再運送至東京，哈迷必睇！門票將於3月22日於官網開賣！

 


（圖片來源︰Warner Bros. Studio Tour Tokyo）

 


（圖片來源︰Warner Bros. Studio Tour Tokyo）


Warner Bros. Studio Tour Tokyo
地址︰〒179-0074 東京都練馬区春日町1-1-7
門票︰成人 6,300 日圓；青年（12 至 17 歲）5,200 日圓；小童（4 至 11 歲）3,800 日圓
網址︰www.wbstudiotour.jp/ 


下一頁︰東京迪士尼海洋新園區！有齊《冰雪奇緣》、《小飛俠》和《魔髮奇緣》

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#日本 #樂園攻略 #吉卜力公園 #哈利波特影城 #斜角巷 #東京 #哈利波特 #Disney Sea #Disney Sea #大阪環球影城 #Fantasy Springs #哆啦A夢 #斜角巷 #環球影城 #USJ #東京迪士尼海洋 #小飛俠 #魔髮奇緣 #冰雪奇緣 #大阪

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk