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23/03/2023

直達北京上海！高鐵香港段4.1起全面復常增班次，兼加5個新站！邊啲長途車要改路線？

#內地通關 #高鐵 #高鐵香港段 #長途班次 #北京 #長沙 #杭州 #上海 #武漢 #跨省列車 #常平 #惠州北 #河源東 #贛州西 #勝芳 #12306平台
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　　香港與內地通關近 2 個月，高鐵香港段日前公布將於 4 月起全面恢復長途班次，重開直達北京、長沙、杭州、上海及武漢等城市的跨省列車。同時更增加 5 個新站點，包括常平、惠州北、河源東 、贛州西及勝芳，網絡覆蓋擴大至全國 66 個站點。

 

（圖片來源︰運輸及物流局）

 

　　高鐵香港段自今年 1 先後恢復短途及廣東省的列車，近期再確實於 4 月 1 日重啟跨省長途列車，連同 5 個新增站點，預計到時每日列車班次將由現時的 102 班，增加至 164 班，大致回復至疫情前水平。新增班次的車票亦將於 3 月 23 日開始發售。要留意，根據內地最新安排，高鐵列車將會有以下的路線及站點改動：

 

●    由香港西九龍站往來上海虹橋的列車將採用新路線，途經惠州北、河源東及贛州西站，行車時間亦會縮短約 20 分鐘至約 8 小時；

●    每天有 4 班往來香港西九龍站至廣州東站的列車將不停東莞站，改為停靠新增的常平站；

●    由天津西站南行至香港西九龍站的班次將增停勝芳站；

●    惠州南站及惠東站將於 4 月 10 日起採用新名稱，分別為惠陽站及惠東南站。

 

　　而且受內地鐵路路段工程影響，高鐵其中 2 班往來廣州南站的列車，將未能如期於 4 月 1 日重投服務，直至另行通知。此外港鐵也提醒，因內地車務調動，以下列車班次將於 4 月 2 日起服務乘客。請在 12306 平台 購票時留意可能有臨時內地車務調動︰

 

●    G6503 及 G6505 — 廣州南往香港西九龍

●    G100 — 香港西九龍往上海虹橋

●    G410／07 — 昆明南往香港西九龍

●    G6114 — 香港西九龍往長沙南

 

詳情

列車時間表︰www.highspeed.mtr.com.hk/tc/ticket/timetable.html

車費表︰www.highspeed.mtr.com.hk/tc/ticket/fare.html

 

 

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