  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本

23/03/2023

Art Basel｜免費睇！香格里拉聯乘蜷川實花設「花花世界」藝術裝置！2大必影打卡位／限定主題下午茶

#港島香格里拉 #下午茶 #蜷川實花 #Butterflies’ Seasons #Art Basel #沉浸式藝術裝置 #打卡 #週末好去處 #打卡熱點 #本地遊
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Louise Yuen

　　大型藝術展如 Art Basel 和 Art Central 今個 3 月相繼在港設展，港島香格里拉近日也首度與日本知名藝術家蜷川實花（Mika Ninagawa）合作，於 Art Basel 的香格里拉展區打造「Butterflies’ Seasons」沉浸式藝術裝置，帶大家以蝴蝶視角走入一片艷麗的花花世界。

 

　　蜷川實花擅長用鮮豔多樣的色彩拍攝及創作，聯乘港島香格里拉的最新作品「Butterflies’ Seasons」正正就是加入了鮮艷色彩和花卉元素，從蝴蝶視角飛越盛放花海，感受四季更迭，走入鏡房還能為浮華繁花的一部分。重點是，不論是否持有 Art Basel 入場證，所有人都可以在香格里拉展區感受這次「花」式沉浸式藝術體驗。

 

（圖片來源︰香格里拉集團）

（圖片來源︰香格里拉集團）

 

香格里拉展區 Butterflies’ Seasons

地點︰灣仔港灣道 1 號香港會議展覽中心 3 樓貴賓入口旁

展出日期︰3 月 23 日至 25 日

詳情︰www.shangri-la.com/en/landing/findyourshangrilacontest/

 

期間限定！港島香格里拉「藝術感官饗宴」下午茶

 

　　Butterflies’ Seasons 以外，港島香格里拉由即日起至 3 月 31 日亦推出「藝術感官饗宴」下午茶，由港島香格里拉行政總廚 Uwe Opocensky 及行政糕餅總廚 Julien Gourmelon 聯手創作一系列繽紛色彩的糕點，美咪又細緻。

 

（圖片來源︰香格里拉集團）

 

港島香格里拉「藝術感官饗宴」下午茶

供應時間︰星期一至五 3pm-5pm、星期六、日及公眾假期 2pm-5:30pm

價錢︰$888／兩位

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#港島香格里拉 #下午茶 #蜷川實花 #Butterflies’ Seasons #Art Basel #沉浸式藝術裝置 #打卡 #週末好去處 #打卡熱點 #本地遊

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk